Trump si zahral golf s japonským premiérom Abem

WASHINGTON 12. februára (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump si v sobotu zahral golf s japonským premiérom Šinzóom Abem, ktorého hostil vo svojom osobnom letovisku na Floride. Novinárom golfový zápas sledovať nedovolili.



Trump Abeho už v piatok privítal na rokovaniach v Bielom dome. Obaja štátnici ešte v ten istý deň odleteli do Trumpovho floridského letoviska Mar-a-Lago, kde si spoločne zahrali golf..



Prítomní novinári museli počas zápasu v golfovom klube Jupiter zostať v miestnosti so zatemnenými oknami a dverami, cez ktoré nebolo vidno von. Trumpovi spolupracovníci im tiež zakázali fotografovať s odôvodnením, že sa nachádzajú v "súkromnom klube" .



Pozvanie japonského lídra do Mar-a-Lago podľa agentúry DPA naznačuje, aký štýl mieni Donald Trump uplatňovať pri rokovaní so zahraničnými partnermi. Niektorí pozorovatelia v tomto smere hovoria o "golfovej diplomacii".



Zdroje z Bieleho domu hovoria o tom, že prezident mieni svojich zahraničných hostí častejšie pozývať na neformálnejšie stretnutia mimo Washington. Trump sa pritom netají tým, že sa mu nepozdáva oficiálne prezidentské letovisko Camp David v štáte Maryland.