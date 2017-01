Trump si vybral nového šéfa amerických tajných služieb

WASHINGTON 6. januára (WebNoviny.sk) - Novozvolený prezident USA Donald Trump vymenuje za nového šéfa amerických tajných služieb bývalého senátora Dana Coatsa. Oznámili to vo štvrtok viaceré americké médiá s odvolaním sa na dobre informované zdroje.



Príslušné oficiálne oznámenie Trumpovho tímu sa očakáva ešte tento týždeň. Coats by mal nahradiť Jamesa Clappera, ktorý v súlade s očakávaniami avizoval svoj odchod z funkcie už krátko po novembrových prezidentských voľbách.



Vlani ohlásil svoj odchod do dôchodku a už sa neuchádzal o znovuzvolenie. V minulosti pôsobil aj ako americký veľvyslanec v Nemecku.



Riaditeľ amerických spravodajských služieb (DNI) dohliada na činnosť 16 agentúr a úradov, zodpovedá sa priamo prezidentovi a patrí medzi jeho najbližších poradcov.