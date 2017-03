Trump si s Merkelovou nepodal ruku, stretnutie bolo chladné

Americký prezident Donald Trump v piatok na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou odmietol obvinenia z izolacionizmu. "Nie....

WASHINGTON 17. marca (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump v piatok na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou odmietol obvinenia z izolacionizmu.



"Nie som izolacionista. Verím v slobodný obchod, ale zároveň aj v spravodlivý obchod," povedal Trump v súvislosti so svojím kritickým postojom k medzinárodným obchodným dohodám..





Trump chce férovosť



Zdôraznil, že jeho politické heslo "Amerika na prvom mieste" neznamená, že by sa Spojené štáty mali stiahnuť zo svetovej scény. Mali by si však lepšie strážiť vlastné národné záujmy, podobne ako to robia iné krajiny, napríklad aj Nemecko. "Jediné, čo chcem, je férovosť," vyhlásil prezident. Merkelová v tejto súvislosti vyjadrila nádej, že sa podarí obnoviť rokovania o obchodnej dohode medzi EÚ a USA.



Počas tlačovej konferencie v Bielom dome Trump zopakoval svoje doposiaľ nedokázané obvinenia, že jeho predchodca Barack Obama nechal odpočúvať jeho telefonické hovory. Nepriamo tiež pripomenul odhalenia spred niekoľkých rokov, že za Obamovej vlády bola americkými tajnými službami odpočúvaná aj nemecká kancelárka. "Aspoň máme niečo spoločné," zažartoval Trump na margo Merkelovej. Rozhovory s nemeckou kolegyňou pritom označil za produktívne.



Pozorovatelia však zaznamenali, že medzi oboma politikmi absentovala priateľská atmosféra, ktorá sprevádzala rokovania Merkelovej s Obamom. Médiá si v tejto spojitosti všimli najmä incident počas fotografovania, keď Trump nereagoval na výzvu novinárov, aby si s kancelárkou podal ruku. "Celkový dojem z tohto stretnutia bol dosť chladný," opísal schôdzku oboch štátnikov nemecký týždenník Der Spiegel.



Merkelová pôsobila zmierlivejšie



U oboch bola podľa agentúry AP badateľná snaha neupozorňovať na vzájomné názorové rozdiely. Zmierlivejším dojmom pôsobila Merkelová, ktorá sa usilovala Trumpa presvedčiť o tom, že spolupráca s Európskou úniou je výhodná aj pre Spojené štáty.



Trump a Merkelová sa popri iných témach venovali aj problematike Ukrajiny. Kancelárka vyjadrila "veľké potešenie" z toho, že Trumpova administratíva podporuje minské dohody ako základ pre riešenie ukrajinského konfliktu. Podľa Merkelovej je potrebné zlepšiť vzťahy s Ruskom, ale najskôr treba vyriešiť situáciu na Ukrajine.



Trump poďakoval Merkelovej, že sa spoločne s francúzskym prezidentom Francoisom Hollandom angažuje v diplomatických snahách o urovnanie konfliktu na Ukrajine.