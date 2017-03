Trump sa stretne s Merkelovou, požiada ju aj o radu ako komunikovať s Putinom

Americký prezident Donald Trump požiada nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú o radu, ako rokovať so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, informovala....

WASHINGTON 11. marca (WebNoviny.sk) -



Merkelová navštívi Biely dom v utorok 14. marca. Pôjde o jej prvú schôdzku s Trumpom od jeho nástupu k moci 20. januára. Podľa očakávania budú štátnici okrem iného diskutovať o výdavkoch Nemecka na obranu v rámci Severoatlantickej aliancie, konflikte na Ukrajine, sýrskych utečencoch či Európskej únii..





Podľa nemenovaných predstaviteľov Trumpovej administratívy by si ale prezident rád vypočul Merkelovej skúsenosti z rokovaní s Putinom. Taktiež ju požiada o radu, akú najužitočnejšiu úlohu by mali USA zohrať pri súčasnom diplomatickom úsilí o vyriešenie konfliktu na východe Ukrajiny.