Trump sľúbil viac peňazí na armádu a štáty NATO budú platiť

WASHNGTON 7. februára (WebNoviny.sk) - Výdavky na americkú armádu sa zvýšia a spojenci USA budú platiť za svoju obranu viac, prisľúbil americký prezident Donald Trump po stretnutí s veliteľmi v Centrálnom velení americkej armády na Floride.



Trump zopakoval obvinenie, že príspevky spojeneckých krajín do NATO nie sú dostatočné, hoci podľa jeho slov si USA cenia túto vojenskú organizáciu. "My iba žiadame, aby všetky členské štáty NATO poskytovali spravodlivý a patričný príspevok," povedal Trump, ktorý v minulosti spochybnil dôležitosť aliancie..



Šéf Bieleho domu sa zaviazal, že zvýši výdavky na obranu USA, aby zabezpečil, že armáda bude mať tie najvyspelejšie zbrane. Zároveň prisľúbil "historickú finančnú investíciu do ozbrojených síl Spojených štátov".



Americký prezident uviedol, že USA čelia nepriateľovi, ktorý je odhodlaný podnikať útoky na ich území. Poukázal pritom na teroristické útoky v Európe a vyhlásil, že médiá takýmto udalostiam nevenujú pozornosť, akú by si zaslúžili. "Videli ste, čo sa stalo v Paríži a Nice deje sa to po celej Európe. Je veľmi, veľmi nečestné, že tlač o tom nechce prinášať správy. Majú na to dôvod, veď to viete," povedal americký líder.



Na základni vzdušných síl MacDill v meste Tampa v americkom štáte Florida je aj sídlo velenia amerických špeciálnych síl. Trump pochválil ich akcie v boji proti "radikálnemu islamskému terorizmu" a dodal, že "žiadny nepriateľ nemá šancu".