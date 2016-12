Trump privíta nový rok na Floride, príde aj herec Stallone

WASHINGTON 31. decembra (WebNoviny.sk) - Novozvolený americký prezident Donald Trump strávi silvestrovský večer v spoločnosti amerického herca Sylvestra Stalloneho, známeho ako Rockyho či Ramba z rovnomenných akčných filmov. Oznámil to v piatok Trumpov hovorca.



Trump bude sobotňajší silvestrovský večer oslavovať vo svojom sídle Mar-a-Lago v meste Palm Beach v americkom štáte Florida spolu so svojou manželkou Melaniou, najmladším synom Barronom a tiež približne 800 prominentnými hosťami, medzi ktorými má byť i Stallone.



Novozvolený americký prezident podľa amerických médií nedávno zavažoval nomináciu 70-ročného Stalloneho za šéfa Národnej nadácie na podporu umenia (NEA). Stallone však o ponúkaný post neprejavil najmenší záujem a dodal, že sa svoju energiu a voľný čas radšej venuje pomoci americkým vojnovým veteránom.



Honosné historické sídlo Mar-a-Lago, postavené v rokoch 1924-1927, má vyše sto izieb a Donald Trump ho kúpil v roku 1985 za údajne sedem miliónov dolárov. Potom ho zrenovoval a dnes je podľa magazínu Fortune okázalým palácom s hodnotou 200 miliónov dolárov.



Jeho súčasťou je aj privátny klub a kúpele, ktoré Tumpovi vlani zarobili 15,6 milióna dolárov. Denník New York Times prirovnal Mar-a-Lago k Versailles a americká vláda ho vyhlásila za národnú historickú pamiatku.