Trump predniesol prejav v Kongrese, prisľúbil nové protiimigračné opatrenia

WASHINGTON 1. marca (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump počas svojho stredajšieho prejavu na spoločnom zasadnutí oboch komôr Kongresu vyhlásil, že jeho administratíva "čoskoro podnikne nové kroky na to, aby bol náš národ v bezpečí". Ďalej prisľúbil zavedenie nových exekutívnych opatrení s cieľom obmedziť imigráciu do USA.



Americký prezident podpísal 27. januára dekrét, ktorým na 90 dní zakázal vstup do USA občanom a utečencom zo siedmich prevažne moslimských krajín. Nariadenie však začiatkom februára zablokoval federálny súd. Očakáva sa, že nový plán na obmedzenie imigrácie oznámi prezident už v priebehu stredy, informuje agentúra AP. .



Nevpustí nikoho, kto by mohol ublížiť



Vo svojom prejave ku Kongresu Trump ďalej povedal, že jeho administratíva momentálne pracuje na príprave "postupu lepších previerok", na základe ktorých do krajiny nevpustí nikoho, "kto by nám mohol ublížiť". "Verím, že skutočná a pozitívna reforma v oblasti imigrácie je možná, pokiaľ sa zameriame na nasledovné ciele: zlepšenie práce a miezd pre Američanov, posilnenie našej národnej bezpečnosti a obnovenie úcty k našim zákonom," povedal Trump.



Dodal, že súčasný americký systém v tejto oblasti nechráni pracujúcich, pričom sa odvolal na celkom iné podmienky, ktoré v tejto veci panujú v Kanade či Austrálii. "Je základným princípom, že tí, ktorí chcú do krajiny vstúpiť ba mali byť schopní sa o seba finančne postarať. Napriek tomu, v Amerike toto pravidlo nepresadzujeme, čím napíname verejné zdroje, na ktoré sa spoliehajú naši najchudobnejší občania," povedal.



Múr ako zbraň voči drogám a zločinu



Múr na hraniciach s Mexikom bude podľa Trumpa"veľmi účinnou zbraňou voči drogám a zločinu". Súčasný stav na amerických hraniciach prezident popísal ako "prostredie nezákonného chaosu" a apeloval na obnovu "integrity a právneho štátu" na amerických hraniciach.



"Práve z tohto dôvodu, začneme čoskoro s výstavbou veľkého múru pozdĺž našich južných hraníc," pokračoval ďalej Trump. Uviedol, že jeho vláda sa postará o to, aby z USA odstránila členov gangov, drogových dílerov či zločincov. Dodal, že úrady vyhostia zlých ľudí zo Spojených štátov. Nový americký minister pre vnútornú bezpečnosť John Kelly povedal začiatkom februára, že múr na hraniciach s Mexikom by mal byť hotový za dva roky. Celý proces výstavby by sa pritom podľa neho mal začať už v priebehu niekoľkých mesiacov.



Pripúšťa legalizáciu časti prisťahovalcov



Trump napriek zmieneným opatreniam naznačil, že je otvorený voči legislatíve, ktorá by legalizovala pobyt niektorých prisťahovalcov momentálne žijúcich v USA nelegálne a umožnila by tiež získanie občianstva tým, ktorých do Spojených štátov nelegálne priviedli ich príbuzní ešte ako deti.



Trump sa údajne takto vyjadril pri obede s novinármi pred svojím nadchádzajúcim prejavom v Kongrese. "Je správna doba na imigračný zákon, ak dôjde ku kompromisu na oboch stranách," citoval Trumpové slová zdroj agentúry AP, ktorý si neželal byť menovaný. Ak by sa potvrdili, išlo by o zásadnú zmenu v Trumpovej imigračnej politike.



Trump už počas svojej predvolebnej kampane vyhlásil tvrdý boj proti prisťahovalcom. Zároveň však naznačil, že je otvorený na hľadanie riešení v prípadoch tzv. dreamers (v preklade rojkovia), ktorých do Spojených štátov priviedli ako malé deti alebo dokonca bábätká ich rodičia – nelegálni prisťahovalci.











Zdroj: Webnoviny.sk - © SITA Všetky práva vyhradené.