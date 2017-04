Trump predá Nigérii útočné lietadlá, použijú ich na boj proti islamistom

WASHINGTON 10. apríla (WebNoviny.sk) - Predstavitelia Spojených štátov v pondelok oznámili, že predaj technologicky špičkových útočných lietadiel Nigérii na jej boj proti islamským extrémistom z organizácie Boko Haram sa uskutoční i napriek znepokojeniu, že bezpečnostné sily tejto africkej krajiny porušujú medzinárodné právo.



Americký Kongres podľa očakávania dostane oficiálne oznámenie do niekoľkých týždňov. To uvedie do pohybu dohodu s Nigériou, ktorú administratíva predchádzajúceho prezidenta Baracka Obamu plánovala schváliť na konci svojho funkčného obdobia. .



Nigéria dostane lietadlá A-29 Super Tucano



Jeden americký predstaviteľ podľa agentúry AP uviedol, že na základe pripravenej zmluvy Nigéria nakúpi 12 lietadiel typu A-29 Super Tucano so sofistikovaným zameriavacím zariadením od brazílskej spoločnosti Embraer v hodnote takmer 600 miliónov dolárov.





Nigéria sa pokúša kúpiť lietadlá typu A-29 už od roku 2015. Lietadlá sa montujú v meste Jacksonville v americkom štáte Florida. Hoci prezident Donald Trump jasne vyjadril svoj zámer schváliť predaj lietadiel Nigérii, americká Rada pre národnú bezpečnosť záležitosť stále posudzuje. Podľa očakávania bude schválený aj predaj vojenského vybavenia iným krajinám, ale Biely dom na tom ešte pracuje.



Vinia ich z bombardovania civilistov



Nigérijské vzdušné sily boli v posledných rokoch najmenej trikrát obvinené z bombardovania civilných cieľov. Najhorší incident sa stal 17. januára, keď stíhačka opakovane bombardovala tábor v malom meste Rann neďaleko hraníc s Kamerunom, kam civilisti ušli pred Boko Haram. O život vtedy prišlo 100-236 civilistov a humanitárnych pracovníkov.



Toto bombardovanie sa uskutočnilo práve v deň, keď Obamova administratíva zamýšľala oznámiť Kongresu, že predaj sa realizuje. Namiesto toho bol predaj náhle pozastavený, ako uviedol jednotlivec, ktorý pracoval na tejto záležitosti počas Obamovej administratívy. O niekoľko dní bol inaugurovaný Trump.