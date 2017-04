Trump považuje svojich prvých sto dní v úrade prezidenta za úspech, opäť zaútočil na média

WASHINGTON 30. apríla (WebNoviny.sk) - Svojich prvých sto dní v úrade prezidenta USA považuje Donald Trump za "veľmi produktívne" obdobie. Vyhlásil to v sobotu na mítingu so svojimi priaznivcami v meste Harrisburg v štáte Pennsylvánia.



"Každý z prvých sto dní moja administratíva pracovala na tom, aby sa zlepšila situácia v krajine. Pracovali sme na tom, aby sme pomohli našim fantastickým baníkom, vrátili pracovné miesta. Dosiahli sme historické úspechy," dodal Trump..



Stretnutie so sympatizantmi v Harrisburgu sa nieslo v duchu Trumpových predvolebných stretnutí s potenciálnymi voličmi. Prítomní mali v rukách plagáty so sloganmi svedčiacimi o tom, že Trump ako prezident plní sľuby, ktoré im v kampani dal.



Zopakoval svoje sľuby



Samotný Trump v sobotu zopakoval svoje sľuby ohľadom zdravotnej starostlivosti a razantného znižovania daní - obzvlášť pre ľudí strednej vrstvy i podnikateľov.



Vysvetlil, že v dôsledku ekonomických opatrení dôjde k rozvoju podnikateľského prostredia v USA, kam sa spoločnosti vrátia a už nikdy americký trh neopustia, pretože "dane a právne normy budú čestné".





Prezident USA opäť zaútočil na médiá, ktoré podľa neho Američanov zavádzajú. Uviedol tiež, že stretnutiu so svojimi sympatizantmi dal prednosť pred večerou s asociáciou korešpondentov v Bielom dome.



Trump médiá znova obvinil zo šírenia falošných správ, pričom dodal, že ak ich úlohou je byť čestné a šíriť pravdu, potom zlyhali.



Vyjadril sa aj k Parížskej dohode



V príhovore k prítomným Trump ako úspech svojej administratívy spomenul aj vymenovanie Neila Gorsucha za sudcu Najvyššieho súdu USA, výber členov svojho kabinetu a súhlas s výstavbou ropovodu Keystone XL.



Trump sa vyjadril aj Parížskej dohode o zmene klímy, za ktorú USA podľa neho zaplatili miliardy dolárov, zatiaľ čo "Čína, Rusko a India nezaplatili nič a požívajú výhody". Trump avizoval, že "Spojené štáty už nebudú dovoľovať iným štátom získavať výhody na svoj účet, pretože Amerika teraz bude na prvom mieste".



Proti Trumpovej politike v oblasti životného prostredia sa v noci zo sobotu na nedeľu v USA v mnohých mestách pochody nespokojných občanov.