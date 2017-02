Trump opäť ostro kritizoval médiá, zopakoval sľuby

Americký prezident Donald Trump vystúpil v sobotu na zhromaždení v štáte Florida, na ktorom znovu ostro skritizoval novinárov a zopakoval....

WASHINGTON 19. februára (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump vystúpil v sobotu na zhromaždení v štáte Florida, na ktorom znovu ostro skritizoval novinárov a zopakoval svoje predvolebné sľuby.



Kritika médií .



Svojim stúpencom, ktorí sa zišli v letiskovom hangáre v meste Melbourne, Trump povedal, že o svojom doterajšom pôsobení v úrade prezidenta chce rečniť priamo a "bez filtra nepravdivých správ" prinášaných médiami. V rámci príhovoru, ktorý pripomínal jeho vystúpenia počas predvolebnej kampane, okrem toho vyhlásil, že chce byť "medzi priateľmi, medzi svojimi ľuďmi".



"Chcem byť v prostredí s tvrdo pracujúcimi americkými vlastencami, ktorí milujú svoju krajinu, majú úctu k zástave a modlia sa za lepšiu budúcnosť," uviedol 70-ročný americký prezident. Zároveň zopakoval všetky svoje predvolebné sľuby vrátane výstavby múru na hraniciach s Mexikom či zničenia Islamského štátu a drogových kartelov operujúcich v USA.



Opäť skritizoval aj médiá, ktoré podľa neho "jednoducho nechcú prinášať pravdivé správy", avšak dodal, že lži nezostanú bez následkov. Za výrok na adresu novinárov o "jednej nepravdivej správe za druhou, bez zdroja, hoci sa tvária, že zdroj správ majú" si Trump vyslúžil mohutný potlesk. S odvolaním sa na políciu televízna stanica Fox News uviedla, že na zhromaždení sa zúčastnilo približne 7600 ľudí.



Obhajoval svoje opatrenia



Trump tesne vyhral voľby v štáte Florida, pričom v okrese, v ktorom sa uskutočnilo sobotňajšie zhromaždenie, získal 58 percent hlasov voliteľov. Jeho súperka Hillary Clintonová získala v rovnakom okrese 38 percent hlasov.



Počas prvých štyroch týždňov v úrade sa Trump ocitol pod paľbou kritiky v súvislosti s rezignáciou poradcu Bieleho domu pre otázky národnej bezpečnosti Michaela Flynna, ktorý sa dostal pod tlak kvôli svojim kontaktom s ruskou vládou. Americký prezident okrem toho čelí silnému odporu v súvislosti so snahou zakázať občanom siedmich prevažne moslimských krajín imigrovať a cestovať do USA, ako aj pre pozastavenie amerického programu prijímania utečencov.



Trump uviedol, že tieto opatrenia boli nevyhnutné v záujme zabránenia vstupu teroristov do Spojených štátov. V reakcii na pozastavenie platnosti protiimigračného dekrétu federálnym odvolacím súdom Trump uviedol, že sa nevzdá a že v priebehu niekoľkých dní jeho administratíva predloží nový plán, na základe ktorého zabráni vstupu radikálnych islamistov do USA.