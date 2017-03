Trump obvinil z neúspechu pri rušení Obamacare demokratov

Americký prezident Donald Trump sa domnieva, že zdravotná reforma z éry jeho predchodcu v úrade Baracka Obamu čoskoro zlyhá, čo demokratov....

WASHINGTON 25. marca (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump sa domnieva, že zdravotná reforma z éry jeho predchodcu v úrade Baracka Obamu čoskoro zlyhá, čo demokratov konečne donúti k spolupráci.



Trump v prvotnej reakcii na piatkové zrušenie hlasovania v Snemovni reprezentantov o návrhu zákona, ktorý mal tzv. Obamacare nahradiť, zároveň z tohto neúspechu obvinil práve demokratov. Následne však povedal, že je ochotný začať v tejto veci s nimi znova rokovať, ak budú chcieť pracovať na spoločnom návrhu. Trump zároveň vyjadril domnienku, že Obamacare čoskoro zlyhá..





Americký prezident ďalej uviedol, že so zákonodarcami z vlastnej Republikánskej strany má aj naďalej dobrý vzťah a nechystá sa o nich hovoriť v zlom. Povedal však tiež to, že odmietnutie návrhu zákona z ich strany ho trocha prekvapilo. Predseda Snemovne reprezentantov Paul Ryan stiahol v piatok príslušný návrh z rokovania bez toho, aby členovia dolnej komory Kongresu pristúpili k hlasovaniu, keďže nemal dostatočnú podporu ani v radoch Trumpovej vlastnej Republikánskej strany.



Republikánom sa podľa Ryana nepodarilo totiž ani v piatok dospieť ku konsenzu a v prospech daného návrhu by tak bolo "primálo" hlasov. O stiahnutie návrhu zákona údajne požiadal samotný Trump. Zrušiť a nahradiť Obamov zákon z roku 2010 známy ako Obamacare bol jedným z hlavných sľubov Trumpa a ďalších republikánov počas vlaňajších volieb. Predložený návrh však nemal dostatočnú podporu i napriek tomu, že Trump zaň intenzívne loboval. Prezident údajne tento týždeň prehováral republikánov a vyhrážal sa im politickými následkami, ak nebudú hlasovať za navrhované zmeny.



Návrh predpokladal zrušenie podstatnej časti Obamacare, teda federálneho Zákona o ochrane pacientov a dostupnej zdravotnej starostlivosti, ktorý upravuje prístup k zdravotnému poisteniu a je kľúčovou súčasťou systému zdravotnej starostlivosti v USA.



