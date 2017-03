Trump obvinil Obamu z odpočúvania, žiada Kongres o vyšetrovanie

WASHINGTON 6. marca (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyzval Kongres, aby začal vyšetrovať bývalého prezidenta Baracka Obamu pre údajné zneužitie právomocí. Trump v sobotu na Twitteri obvinil Obamu, že vlani počas predvolebnej kampane nariadil odpočúvanie jeho telefonátov. Informoval o tom v nedeľu Biely dom. Prezident svoje obvinenie nepodložil dôkazmi a Obama ho poprel.



Trump následne vyzval Kongres, aby zahrnul vyšetrovanie Obamu do prebiehajúceho vyšetrovania ruských zásahov do amerických prezidentských volieb, informoval vo vyhlásení hovorca Bieleho domu Sean Spicer. Bývalý predstavitelia tajných služieb a kongresmani označili Trumpove obvinenia za nebezpečné a chybné. .



Nenašli žiaden dôkaz



Bývalý riaditeľ amerických tajných služieb James Clapper vyhlásil, že "žiadne takéto odpočúvanie prezidenta, v tom čase dezignovaného prezidenta, alebo ešte kandidáta ani jeho tímu nebolo vedené". Clapper v televíznom interview povedal, že nevie o nijakom súdnom príkaze na odpočúvanie Trumpových kancelárií, hoci "nemôže hovoriť za iné autorizované celky vo vláde alebo štáte..."



Poznamenal, že správa tajných služieb o ruskom zasahovaní do amerických volieb nenašla žiaden dôkaz o tajnom dohovore medzi Trumpovým predvolebným štábom a Moskvou.



Bývalý riaditeľ CIA Leon Panetta povedal, že Trumpove poznámky "naznačujú, že na tejto ruskej záležitosti evidentne niečo je a vláda nespolupracuje." "Keď sa to stane, keď obviní bývalého prezidenta z odpočúvania bez akéhokoľvek dôkazu, robí nás zraniteľnými. Oslabuje to Spojené štáty a robí nás zraniteľnými zo strany našich nepriateľov. To je nebezpečné."



Obama obvinenia odmietol



Členovia Trumpovej Republikánskej strany sa vyjadrili, že nevideli žiaden dôkaz o tom, že by Obamova administratíva nariadila sledovanie Trumpa. Senátor Marco Rubio povedal, že nevie, na čo Trump upozorňuje a vyjadril nádej, že Biely dom objasní, čo je za týmito obvineniami.



Senátor Tom Cotton poukázal na prebiehajúce vyšetrovanie ruských zásahov do volieb, ktoré vedie výbor pre tajné služby. "Toto vyšetrovanie bude veľmi dôkladné a budeme sledovať fakty kamkoľvek nás povedú," dodal. Poznamenal, že Trumpovo obvinenie bude súčasťou tohto vyšetrovania. Obamov hovorca v sobotu odmietol uvedené obvinenia ako "jednoducho nepravdivé".



