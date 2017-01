Trump nahradí Obamacare, postaví aj sľúbený múr pri Mexiku

NEW YORK 12. januára (WebNoviny.sk) - Novozvolený prezident USA Donald Trump sa na svojej prvej tlačovej konferencii od zvolenia 8. novembra 2016 vyjadril k diplomatickým vzťahom s Ruskom. Povedal, že Rusko "bude rešpektovať našu krajinu viac, keď bude stáť na čele štátu on".



Trump tiež uviedol, že si nie je istý, či bude mať dobré vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, keď 20. januára nastúpi do Bieleho domu.



"Ak bude mať Putin rád Donalda Trumpa, budem to pokladať za prínos, nie nevýhodu, pretože v súčasnosti máme strašné vzťahy s Ruskom," vyhlásil Trump na tlačovej konferencii v hale newyorského mrakodrapu Trump Tower za prítomnosti vyše 300 novinárov. V okolí budovy v newyorskej štvrti Manhattan bola sprísnená bezpečnosť - priľahlé chodníky a podniky boli uzavreté.



Postaví protiprisťahovalecký múr na južnej hranici USA



Trump na tlačovej konferencii tiež prisľúbil, že zruší reformný zákon dosluhujúceho prezidenta Baracka Obamu o zdravotnej starostlivosti, nazývaný Obamacare, a takmer súčasne ho nahradí inou zdravotníckou reformou. Odmietol tak postoj niektorých republikánov v Kongrese, ktorí sa obávajú, že uponáhľanie postupu v tejto záležitosti spôsobí problémy.



"Zákon (Obamacare) bude zrušený a nahradený. V podstate to prebehne súčasne," povedal Trump a dodal, že oba ciele uskutoční v ten istý "týždeň, deň alebo dokonca hodinu".



Trump znovu vyhlásil, že postaví protiprisťahovalecký múr na južnej hranici USA a Mexiko zaň zaplatí. Avšak bránil svoje rozhodnutie požiadať Kongres, aby stavbu múru na začiatku zafinancoval. "Postavíme múr," zdôraznil a vysvetlil, že nechcel čakať rok a pol, kým sa skončia rokovania s Mexikom, ako za múr zaplatí. "Mexiko... nás určitou formou odškodní."



Trump dodal, že financovanie bude mať pravdepodobne podobu dane, nie priamej platby.



Kontrolu nad jeho firmami preberajú synovia



Donald Trump potvrdil, že kontrolu nad jeho obchodnými spoločnosťami prevezmú po jeho nástupe do Bieleho domu dvaja synovia.



Trump na tlačovej konferencii s vyše 300 novinármi ukázal na kopy dokumentov na stole v prednej časti pódia a povedal, že podpísal "odovzdanie úplnej kontroly" nad firmami do rúk svojich synov Donalda Trumpa ml. a Erica Trumpa. Urobil tak podľa svojich slov preto, aby zabránil konfliktu záujmov, keď sa stane prezidentom.



"Spoločnosť budú riadiť Don a Eric," potvrdil Trump. Novozvolený šéf Bieleho domu už v minulosti prisľúbil, že ešte pred nástupom do úradu 20. januára odstúpi rodinné realitné impérium. Doteraz sa podieľal na vlastníctve alebo riadení približne 500 spoločností, ktoré tvoria Trump Organization.