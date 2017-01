Trump menoval poradcu pre Kyberbezpečnosť, bude ním Giuliani

WASHINGTON 12. januára (WebNoviny.sk) - Novozvolený prezident USA Donald Trump vymenoval bývalého starostu New Yorku Rudyho Giulianiho za svojho poradcu pre počítačovú bezpečnosť. V USA vládnu obavy po tvrdeniach, že Rusko podnikalo v období prezidentských volieb hakerské útoky s cieľom ovplyvniť ich výsledok.



Giuliani, ktorý stál na čele New Yorku v rokoch 1994-2001 a aj počas teroristických útokov na USA z 11. septembra 2001, je dlhoročným podporovateľom Trumpa. Nedávno sa o ňom dokonca uvažovalo ako o budúcom ministrovi zahraničných vecí. Nakoniec ho vybrali za poradcu pre kyberbezpečnosť vzhľadom na jeho dlhú kariéru právnika a poradenskú prácu v bezpečnostných záležitostiach.



"Giuliani sa ako dôveryhodný priateľ podelí o svoje odborné znalosti a zasvätené názory týkajúce sa problémov v oblasti počítačovej bezpečnosti súkromného sektora a nových riešení, ktoré vyvíja súkromný sektor," uviedol vo vyhlásení Trumpov prípravný tím.



Trump bude tiež hostiteľom príležitostných stretnutí so šéfmi amerických spoločností, ktoré trápili otázky kyberbezpečnosti, týkajúce sa napríklad hakerských útokov a krádeží údajov. Trump sa tak chce dozvedieť, ako si poradili s uvedenými problémami.



Trump v stredu na svojej prvej tlačovej konferencii po víťazstve v prezidentských voľbách z 8. novembra priznal, že si myslel, že hakerské útoky na e-maily predstaviteľov Demokratickej strany počas prezidentskej kampane spáchalo Rusko dodal však, že je presvedčený, že Spojené štáty bývajú často terčom takýchto útokov zo strany mnohých aktérov či krajín vrátane Číny. Trump predtým spochybňoval tvrdenia amerických tajných služieb, ktoré tieto útoky pripisovali Rusku.