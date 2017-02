Trump kritizoval Rusko a chce v USA najlepší jadrový arzenál

WASHINGTON 24. februára (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že má v úmysle zabezpečiť, aby bol jadrový arzenál Spojených štátov "najlepší zo všetkých".



V rozhovore pre agentúru Reuters Trump povedal, že by sa rád dožil sveta bez jadrových zbraní, na druhej strane však vyjadril obavy, že Spojené štáty "v kapacite svojich jadrových zbraní zaostávajú". "Bolo by to úžasné, úplný sen, keby ani jeden štát nemal jadrové zbrane, ale kým ich iné štáty budú mať, budeme najlepší zo všetkých," povedal Trump..



Americký prezident kritizoval aj Rusko, že tajným rozmiestnením nových striel s plochou dráhou letu SSC-X-8 na svojom území, porušuje dohodu medzi Moskvou a Washingtonom z roku 1987 o likvidácii striel stredného a krátkeho doletu odpaľovaných zo zeme.



Na otázku, či túto tému otvorí, keď sa stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, Trump odpovedal, že to urobí, "len čo sa stretneme", pričom však dodal, že zatiaľ nijaké stretnutia s Putinom nemá naplánované.