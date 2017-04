Trump diskutoval o napätí na Kórejskom polostrove s japonským i čínskym lídrom

TOKIO 24. apríla (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump sa telefonicky dohodol s japonským premiérom Šinzóom Abem na pokračovaní nátlaku na Severnú Kóreu so zámerom prinútiť Pchjongjang ku sebakontrole uprostred zvýšeného napätia na Kórejskom polostrove, oznámil v pondelok japonský ministerský predseda.



"Úplne sme sa zhodli na tom, že budeme od Severnej Kórey dôrazne požadovať sebakontrolu, keďže Pchjongjang pokračuje v nebezpečných provokáciách. Severokórejský jadrový a raketový program predstavuje závažnú bezpečnostnú hrozbu nielen pre medzinárodné spoločenstvo, ale aj pre našu krajinu," povedal Abe pre novinárov. .



Začali spoločné cvičenia v Pacifiku



Polhodinový telefonát oboch lídrov prichádza v čase obáv, že Severná Kórea by mohla vypáliť viac balistických striel alebo uskutočniť ďalšiu jadrovú skúšku pri príležitosti 85. výročia vzniku svojej armády, ktoré pripadá na utorok. KĽDR vykonala 16. apríla neúspešný pokus o vypálenie balistickej rakety - deň po 105. výročí narodenia zosnulého zakladateľa štátu a jeho prvého vodcu Kim Ir-sena. "Pokračujeme v úzkej spolupráci so Spojenými štátmi, zachovávame pokročilú pozorovaciu a varovnú aktivitu, pričom zaujímame rezolútne postoje," uviedol Abe.



Japonské torpédoborce začali v nedeľu v západnom Pacifiku spoločné cvičenie so skupinou amerických vojnových lodí vrátane lietadlovej lode USS Carl Vinson. Americký viceprezident Mike Pence počas svojej návštevy Austrálie v sobotu vyhlásil, že zmienená lietadlová loď bude v priebehu niekoľkých dní v Japonskom mori.



Diskutoval aj s čínskym prezidentom



Trump v pondelok telefonicky diskutoval o bilaterálnych vzťahoch a situácii na Kórejskom polostrove aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Okrem toho sa zaviazali, že budú udržiavať úzke kontakty prostredníctvom rôznych prostriedkov, aby si mohli okamžite vymeniť názory na dôležité otázky spoločného záujmu, informovala agentúra Sinchua.



Si Ťin-pching tiež vyjadril nádej, že všetky zúčastnené strany zostanú zdržanlivé v otázke jadrového programu Severnej Kórey a neurobia nič, čo by zvýšilo napätie na Kórejskom polostrove. Zároveň zdôraznil, že Čína sa postaví proti všetkému, čo bude v rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN.



Situáciu na Kórejskom polostrove neustále vyostrujú opakované skúšky severokórejských rakiet. Trump chce Čínu dotlačiť k tomu, aby na Pchjongjang vyvinula diplomatický a ekonomický tlak a komunistický štát ukončil svoj jadrový program. Výmenou za to ponúka bližšie nešpecifikované kompromisy v problematických otázkach americko-čínskych vzťahov. Nedávno však pohrozil, že ak Čína nebude spolupracovať, vyrieši kórejský problém aj bez nej.







