Trump dá na obranu ďalšie peniaze, ukráti zahraničnú pomoc

WASHINGTON 27. februára (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump má v úmysle zvýšiť výdavky na zbrojenie o 54 miliárd dolárov. Vo svojom návrhu rozpočtu chce Trump o približne rovnakú sumu znížiť rozpočtové výdavky určené pre iné rezorty.



Približne desaťpercentné zvýšenie rozpočtových výdavkov pre rezort obrany je v súlade s Trumpovým predvolebným sľubom investovať viac prostriedkov do ozbrojených síl. V súvislosti s tým má Trump v úmysle vyčleniť menej rozpočtových prostriedkov určených na zahraničnú pomoc a domáce vládne programy..



Informácie o pripravovanom rozpočte poskytli predstavitelia Bieleho domu novinárom telefonicky len pod podmienkou zachovania anonymity, a to aj napriek skutočnosti, že Trump v piatok odsúdil využívanie anonymných zdrojov médiami, napísala agentúra AP.



Podľa denníka New York Times sa budú škrty týkať Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA) či financií na programy sociálnej pomoci. Nedotknuté zostanú štátne dôchodkové poistenie a štátny program zdravotného poistenia Medicare. Trump mieni zverejniť podrobnosti k rozpočtu vo svojom utorňajšom programe pred oboma komorami Kongresu.