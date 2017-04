Trump chce použiť voči KĽDR sankcie i diplomaciu, nevylučuje však ani vojenské opatrenia

Americký prezident Donald Trump je pripravený použiť ekonomické sankcie i diplomatické opatrenia, aby prinútil Severnú Kóreu upustiť od svojho....

WASHINGTON 27. apríla (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump je pripravený použiť ekonomické sankcie i diplomatické opatrenia, aby prinútil Severnú Kóreu upustiť od svojho jadrového a raketového programu. V spoločnom vyhlásení to v stredu večer uviedli americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson, minister obrany James Mattis a šéf tajných služieb Dan Coats.



"Úsilie Severnej Kórey získať jadrové zbrane znamená bezprostrednú hrozbu pre (americkú) národnú bezpečnosť a je našou najvyššou zahraničnopolitickou prioritou. Po nástupe do úradu nariadil prezident Trump hĺbkovú revíziu americkej politiky týkajúcej sa Kórejskej ľudovodemokratickej republiky," píše sa vo vyhlásení, z ktorého citovala juhokórejská agentúra Jonhap..





"Spolu s predsedom zboru náčelníkov štábov generálom Joeom Dunfordom sme dnes informovali členov Kongresu o tejto revízii. Prezidentov prístup je zameraný na vytvorenie tlaku na Severnú Kóreu, aby zrušila svoj jadrový, raketový a zbrojný program, a to prostredníctvom sprísnenia ekonomických sankcií a diplomatických opatrení v spolupráci s našimi spojencami a regionálnymi partnermi," vyhlásili americkí predstavitelia a dodali, že USA budú úzko spolupracovať predovšetkým s Južnou Kóreou a Japonskom.



Nemenovaný predstaviteľ amerických bezpečnostných zložiek však po stretnutí povedal novinárom, že USA zvažujú širokú škálu opatrení, vrátane vojenských, i keď diplomatické kroky majú prednosť. Demokratický senátor Chris Coons po stretnutí vyhlásil, že jeho obsah núti k vážnemu zamysleniu sa. Konkrétne vojenské opatrenia však údajne neboli prezentované.



, ,