Trump chce bojovať proti zablokovaniu svojho dekrétu až na najvyššom súde

NASHVILLE 16. marca (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump odsúdil stredajšie rozhodnutie federálneho sudcu na Havaji, ktorý pozastavil platnosť prepracovaného cestovného zákazu pre občanov šiestich prevažne moslimských krajín.



Trump súčasne vyjadril odhodlanie bojovať za presadenie svojho dekrétu, v prípade potreby až na Najvyššom súde USA. "My zvíťazíme," uistil svojich stúpencov na zhromaždení v Nashville v štáte. Podľa prezidenta havajský sudca svojím rozhodnutím bezprecedentne prekročil svoje právomoci..





Sudca federálneho okresného súdu v Honolulu Derrick Watson v stredu rozhodol o dočasnom pozastavení platnosti dekrétu po tom, ako si vypočul argumenty právnych zástupcov štátu Havaj. Trumpovo nariadenie má podľa nich diskriminačných charakter a spôsobí ujmu moslimským obyvateľom Havaja, zahraničným študentom a pracovníkom a negatívne ovplyvní miestny turistický ruch.



Podľa sudcu Watsona by uplatnenie Trumpovho dekrétu spôsobilo štátu Havaj finančné straty. Vláda pritom podľa neho dostatočne presvedčivo nedokázala, že k vydaniu nariadenia viedli reálne hrozby pre národnú bezpečnosť USA. Podľa sudcu sa pravdepodobne podarí preukázať, že Trumpov je v rozpore s prvým dodatkom k americkej ústave, ktorý zakazuje diskrimináciu na základe náboženstva.



Trump svojim dekrétom zo 6. marca na 120 dní zastavil prijímanie utečencov a na 90 dní zakázal vydávať nové víza občanom zo šiestich prevažne moslimských krajín, konkrétne zo Sýrie, Iránu, Líbye, Somálska, Sudánu a Jemenu. Havajský sudca stihol dekrét zablokovať len niekoľko hodín predtým, ako mal dnes vstúpiť do platnosti.