Trojica brutálnych policajtov by mala podľa Gašpara z polície odísť

Trojica policajtov z medializovaného augustového zásahu voči mladej vodičke by mala z Policajného zboru v krátkom čase odísť. Naznačil to policajný....

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) – Trojica policajtov z medializovaného augustového zásahu voči mladej vodičke by mala z Policajného zboru v krátkom čase odísť. Naznačil to policajný prezident Tibor Gašpar v utorok po zasadnutí ľudskoprávneho parlamentného výboru, ktoré sa konalo bez prítomnosti verejnosti a médií. Gašpar odsúdil konanie policajtov voči mladej žene. „Do niekoľkých dní, týždňa, dvoch by malo byť konanie o prepustení ukončené,“ povedal novinárom Gašpar.





Gašpar je za systémové opatrenia .



Na otázku, prečo konanie od zásahu policajtov trvá mesiace, Gašpar argumentoval tým, že Trestný zákon pozná základné lehoty, ktoré upravujú aj rýchlosť trestného stíhania. „Každý prípad je individuálny, a toto je prípad, keď treba vykonávať nejaké dokazovanie a úkony s tým spojené - znalecké dokazovanie, výsluchy, možno konfrontácie, postup si určuje vyšetrovateľ. Akokoľvek by sa mne zdalo, že je to dlhé vyšetrovanie, nemôžem do toho vstúpiť, môže vstúpiť len prokurátor, ktorý to dozoruje,“ vysvetlil Gašpar.



Povedal, že po zhliadnutí videa, na ktorom je zachytený zásah policajtov, usúdil, že pravdepodobne došlo až k pokusu o ťažkú ujmu, keďže šlo o kopanie do životne dôležitých orgánov. Uviedol, že ak budú splnené zákonné podmienky, minister vnútra Robert Kaliňák podpíše rozhodnutie o prepustení policajtov.



Aby k podobným zásahom policajtov nedochádzalo, policajný prezident je za systémové opatrenia v Policajnom zbore, ktoré prácu polície skvalitnia. „Budem vždy striktným spôsobom presadzovať, aby bolo za to vedené patričné konanie, či už trestnoprávne alebo disciplinárne z hľadiska systémových krokov v polícii. Dohodli sme s úradom inšpekčnej služby, že všade, kde dôjde k použitiu donucovacích prostriedkov a dôjde tam k zraneniam, ktoré identifikuje lekár nad sedem dní až po smrť, vždy bude prítomná v čase vyhodnocovania týchto donucovacích prostriedkov inšpekčná služba,“ povedal s tým, že už rok funguje polícia v režime, že do Policajného zboru môžu ísť len osoby staršie ako 21 rokov, predtým to boli 18-roční.



Chcú zrelších



„Cieľom je, aby sa do zboru hlásili vyzretejšie osoby,“ uviedol a dodal, že u týchto troch policajtov nebolo zistené, že by sa im menilo správanie. „Doteraz neboli problémoví, žiadne problémy so správaním ani trestami u nich neboli,“ dodal. Domnieva sa, že ani zvyšovanie počtu pravidelných hodín výcviku, ktorý je venovaný streleckej, taktickej, bojovej aj psychologickej „takýmto prípadom nemusia predísť ani nepredídu“.



„Je to 23-tisíc policajtov, dnes je v uliciach okolo 600 hliadok, ktoré komunikujú s občanom, to je 1 200 policajtov, zhruba 1 000 robí trestné konanie. Vždy dôjde k uplatneniu nejakých právomocí a nie so všetkými môže občan súhlasiť, preto sú tu kontrolné mechanizmy,“ povedal Gašpar.



Za systémové opatrenie považuje Gašpar kamery, ktoré limitujú správanie policajta. S nimi však nie sú policajti celkom zžití, čo podľa neho dokazuje spávanie aj úsmevy policajtov po spomínanom zásahu trojice policajtov. „Zjavne si to neuvedomovali, že sa to nahráva,“ povedal. Policajný zbor by mal začať používať aj tzv. odevné kamery, ktoré už majú odskúšané. Ministerstvo vnútra má špecifikáciu, čo policajný zbor žiada. Kedy tieto kamery zbor dostane, závisí podľa Gašpara od verejného obstarávania a financií.



Policajti z pohotovostnej motorizovanej jednotky v Trnave chceli 2. augusta v noci na Saleziánskej ulici zastaviť vozidlo. Vodička však prudko zrýchlila, na Piešťanskej ulici spomalila a keď chceli policajti vykonať kontrolu, šoférka sa zamkla, zatvorila okná a namierila si to rovno na policajta, ktorý musel uskočiť.



Nasledovala naháňačka, počas ktorej policajti vystrelili viac ako tridsať rán do vzduchu a na prenasledované vozidlo, pričom dve mladé ženy postrelili. Po zastavení v Maduniciach už zranenú vodičku, ktorá vystúpila s rukami nad hlavou, dokopali. Trestnému stíhaniu čelí aj vodička auta, ktorá policajtov ohrozovala a jazdila bez vodičského preukazu.



, ,