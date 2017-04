Trojica astronautov sa bezpečne vrátila z ISS na Zem, pristáli v kazašskej stepi

MOSKVA 10. apríla (WebNoviny.sk) - Trojica astronautov z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) - Američan Robert Kimbrough a Rusi Sergej Ryžikov a Andrej Borisenko - sa v pondelok vrátila na Zem po 173 dňoch v kozme. Sú "späť na Zemi", oznámila dnes na Twitteri Európska vesmírna agentúra (ESA).



"Na Zemi je o troch ľudí viac," potvrdil Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Tím, ktorý pristál v kazašskej stepi, pracoval na ISS od októbra minulého roka. Deň pred odletom z ISS Kimbrough odovzdal velenie stanice svojej krajanke Peggy Whitsonovej, ktorej pobyt vo vesmíre minulý týždeň predĺžili o tri mesiace až do septembra..



Whitsonová je na svojom treťom dlhodobom pobyte na ISS a mala by 24. apríla dosiahnuť rekord v celkovom počte dní, ktoré ktorýkoľvek americký astronaut strávil v kozme. V daný deň prekoná rekord 534 dní vo vesmíre, ktorý dosiahol Jeff Williams. Päťdesiatsedemročná astronautka už je držiteľkou rekordu pre väčšinu výstupov do kozmu vykonaných ženou.



Na ISS sa oficiálne začala Expedícia 51. Whitsonová spoločne s letovými inžiniermi Olegom Novickým z Ruska a Thomasom Pesquetom z ESA budú prevádzkovať ISS až do príletu dvoch ďalších členov posádky neskôr tento mesiac.