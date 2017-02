Troch obvinených v kauze takáčovci prepustili z väzby

BRATISLAVA 9. februára (WebNoviny.sk) - Spomedzi šiestich obvinených, ktorých minulý týždeň v rámci kauzy takáčovci zobral Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici do väzby, dnes Najvyšší súd SR tri prepustil na slobodu.



Ako agentúru SITA informoval hovorca NS SR Boris Urbančík, súd na neverejnom zasadnutí rozhodol o prepustení Ivana C., Imricha B. a bývalého bobistu a športového funkcionára Milana J. Vo väzbe, naopak, ponechal Ľubomíra K., prezývaného Kudla, Tomáša G. a policajta, konkrétne zástupcu riaditeľa Jednotky operatívneho nasadenia (JON) Národnej kriminálnej agentúry (NaKA) Branislava B. .



Spomedzi 13-tich osôb, ktoré polícia obvinila z členstva v zločineckej skupine takáčovci, je tak väzobne stíhaných šesť obvinených a sedem je stíhaných na slobode. Najvyšší súd už v utorok v rámci verejného zasadnutia poslal do väzby tri osoby - Mariána G., Petra K. a Igora S. Naopak u Petra Bo., Petra Ba., Erika K. a Miloša P. najvyšší súd potvrdil verdikt sudcu pre prípravné konanie prvostupňového súdu, ktorý ich minulý týždeň ponechal na slobode.



Obvinení sú stíhaní pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a iných súvisiacich trestných činov, ako je vydieranie, hrubý nátlak, poškodzovanie cudzej veci a iné. Podľa prokuratúry trestnú činnosť páchali od roku 2009 do súčasnosti. Zadržali ich pri policajnej akcii Aladin v nedeľu 29. januára.