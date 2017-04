Trnavský samosprávny kraj má dlh 44 miliónov eur

Dlh Trnavského samosprávneho kraja dosiahol ku koncu minulého roku takmer 44 miliónov eur, čo je približne 35 percent jeho bežných príjmov v predchádzajúcom....

TRNAVA 30. apríla (WebNoviny.sk) – Dlh Trnavského samosprávneho kraja dosiahol ku koncu minulého roku takmer 44 miliónov eur, čo je približne 35 percent jeho bežných príjmov v predchádzajúcom roku. Zákon o rozpočtových pravidlách umožňuje vyšším územným celkom celkovú zadlženosť až do šesťdesiatich percent skutočných príjmov. Kraj v minulom roku svoj úverovú zaťaženosť znížil o 3,5 milióna eur.





"Často sme diskutovali o tom, že by sa nemalo robiť na úver. Moja profesná skúsenosť je, že veľké veci sa nedajú robiť bez cudzích zdrojov. Cudzie zdroje treba získať, investovať a postupne splácať,“ povedal predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. V súčasnosti krajská samospráva spláca tri úvery z rôznych bánk. Čerpať môže aj ďalšiu časť úveru z Rozvojovej banky Rady Európy v objeme 10 miliónov eur..



Kraje podľa Mikuša dostali pred rokmi cesty a ďalší fyzický majetok organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti s veľkým investičným dlhom.



"Postupne ten investičný dlh vyrovnávame, ale zďaleka nemáme na všetko, čo by bolo treba robiť. Veľkým problémom Slovenska môžu byť v budúcnosti mosty na cestách II. a III. triedy, po ktorých prechádzajú z môjho pohľadu neoprávnene ťažké nákladné vozidlá,“ dodal Mikuš. Cesty a mosty boli pred desiatkami rokmi konštruované pre vozidlá, ktoré boli podstatne ľahšie, ako sú terajšie, preto si cesty vyžadujú stále väčšie investície.



, ,