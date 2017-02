Triumfy. Neúspechy. Tajomstvo značky NIKE

BRATISLAVA 7. februára 2017 (WBN/PR) - Phil Knight je muž skrývajúci sa za slávnym symbolom NIKE. Tento chlapík bol odjakživa opradený tajomstvom. Konečne sa rozhodol porozprávať svoj príbeh v podobe prekvapujúcich, skromných a zábavných pamätí, ktoré sú napísané nádherne a bez cenzúry. Toto je úžasný príbeh o svetoznámej značke NIKE. Toto jeMladý a zvedavý Phil Knight, čerstvý absolvent vysokej školu ekonomickej, si od otca požičal 50 dolárov a založil spoločnosť s jednoduchým poslaním: dovážať z Japonska kvalitné a lacné bežecké topánky.Predával ich z kufra auta Plymouth Valiant a počas prvého roka 1963 zarobil osemtisíc dolárov hrubého.Dnes ročný obrat Nike presahuje 30 miliárd dolárov. V ére startupov Knightova spoločnosť predstavuje zlatý štandard. Symbol zasvišťania nie je iba logo, vyjadruje aj ladnosť a veľkosť a stal sa jednou z mála ikon, ktoré okamžite rozpoznajú ľudia v každom kúte sveta.

Vypočujte si AUDIO úryvok.

Z knihy číta Boris Farkaš:

Všetko sa začína klasickým rozhodujúcim okamihom. Knight má dvadsaťštyri rokov a s batohom na pleciach putuje Áziou, Európou a Afrikou. Kladie si zásadné životné otázky a dospieva k záveru, že jediná cesta, po ktorej sa má vydať, je tá nekonvenčná. Povie si, že namiesto toho, aby pracoval pre veľkú korporáciu, vytvorí vlastnú spoločnosť, novú, dynamickú a inú., jeden z najvplyvnejších riadiacich manažérov na svete, je zakladateľ spoločnosti Nike, Inc. Ako jej výkonný riaditeľ pôsobil v rokoch 1964 až 2004 a dodnes zastáva funkciu predsedu predstavenstva.je inšpiratívny príbeh o veľkom odhodlaní, viere, tvrdo vybojovanej múdrosti a láske. Je to príbeh o víťazstvách i zlyhaniach, z ktorého sa možno naučiť veľa o inovácii a tvorivosti.Phil Knight vás vezme na cestu k veľkému tresku, pri ktorom sa zrodil známy symbol zasvišťania."Zaspomína si na to, ako si prvý raz požičal peniaze od neochotných bánk, ako dal dokopy partiu zloženú z excentrických géniov, ktorí nezapadali do spoločnosti, ako všetci pracovali na tom, aby spoločnými silami vybudovali čosi jedinečné a prevratné. Kniha poslúži ako inšpirácia pre každého človeka s nekonvenčným snom," myslí si, ekonóm a nositeľ Nobelovej ceny. .