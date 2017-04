Trinásty plat by zabrzdil rast miezd, tvrdia podnikatelia

Zavedenie povinných trinástych platov by na Slovensku zabrzdilo rast miezd. Na štvrtkovom brífingu to uviedol predseda Podnikateľskej aliancie....

BRATISLAVA 20. apríla (WebNoviny.sk) - Zavedenie povinných trinástych platov by na Slovensku zabrzdilo rast miezd. Na štvrtkovom brífingu to uviedol predseda Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Kremský. Ako povedal, podnikatelia vyplácajú peniaze najmä vtedy, keď sa firme darí, a podporujú oslobodenie trinástych platov či koncoročných odmien od daní a odvodov, chcú však zachovať dobrovoľnosť ich vyplácania.



Zástupcovia podnikateľov vypracovali od 11. do 18. apríla tohto roka anonymný internetový prieskum medzi 177 podnikateľmi, v ktorom zisťovali, či firmy vyplácajú trináste platy, v akom prípade, a čo si myslia o povinnom vyplácaní trinástych platov, ak vy boli oslobodené od daní a odvodov. Reagovali tak na návrh Slovenskej národnej strany, ktorá chce uzákoniť povinné vyplácanie trinásteho platu zamestnancom, ak vo firme pracujú viac ako jeden rok..



Zároveň by táto odmena by mala byť oslobodená od odvodového zaťaženia. Princíp trinásteho platu alebo odmeny sa podľa SNS zatiaľ u nás uplatňuje len na základe dobrovoľnosti zo strany zamestnávateľa. Ide o nenárokovateľnú zložku mzdy a môže byť dohodnutá aj v kolektívnej zmluve.



Vypláca ho viac ako 70 % firiem



Z prieskumu vyplýva, že viac ako 70 % firiem v súčasnosti trinásty plat alebo koncoročné odmeny vypláca v plnej alebo čiastočnej výške. "Povinný trinásty plat mnohí považujú za lacné politické riešenie, ktoré poškodí ekonomiku. Štát sa podľa nich nemá starať do výšky a počtu platov, to má byť výsledkom rokovaní medzi zamestnávateľmi a odbormi. Na druhej strane, daňovo-odvodová úľava na nepovinný trinásty plat by bola formou podpory ekonomiky a zamestnancom by finančne pomohla,“ skonštatoval Kremský.



Ako ďalej z prieskumu vyplýva, ak by štát zaviedol povinné vyplácanie trinásteho platu, ktoré by bolo oslobodené od daní a odvodov, viac ako tretina firiem (35,6 %) by zabrzdila bežné zvyšovanie miezd a premietla by ho do celoročných odmien. Časť podnikateľov (22 %) by mzdy dokonca znížila, aby si vytvorila zdroje na povinné trináste platy.



Ak by bol trinásty plat oslobodený od daní a odvodov, ale jeho vyplácanie by bolo nepovinné, 37,3 % firiem by ho vyplácalo v rovnakom objeme aj naďalej. Ako ďalej podotkol Kremský, 39 % z opýtaných by však čo najviac peňazí z mesačných miezd presunulo do trinásteho platu, aby ušetrili na daniach a odvodoch. Takéto kroky označil za špekulatívne, ale zároveň dodal, že podobným krokom by sa dalo zabrániť, ak by daňovo-odvodové zvýhodnenie trinásteho platu bolo limitované len do výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca počas roka.



Návrhu vyčítajú populizmus



Zástupcovia podnikateľov tiež zisťovali, aký dopad by malo zavedenie trinásteho platu na podnikateľské prostredie na Slovensku. Viac ako polovica podnikateľov si myslí, že by to slovenskú ekonomiku poškodilo a vyčítajú tomuto návrhu populizmus. Tretina z opýtaných je presvedčená, že by sa zabrzdil rast miezd a špekulatívne by sa presunul do trinástych platov.



Takmer 20 % podnikateľov neočakáva žiadny dopad na ekonomiku a necelých 12 % očakáva príchod nových ľudí na trh práce, ktorých by odmeny motivovali. Naopak, 16 % respondentov predpokladá, že slovenským firmám to zhorší konkurencieschopnosť voči zahraničiu a približne desatina z nich sa obáva, že zahraničným investorom zákon znechutí príchod na Slovensko.



Ako zhodnotil Kremský, zavedenie daňovo-odvodového oslobodenia trinástych platov považuje za rozumné v prípade, že by sa mohli uplatniť len vo výške priemernej mesačnej mzdy za uplynulý rok.