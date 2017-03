Tri Rusky dopovali na olympiáde v Londýne, Hrašnová a Velďáková pôjdu nahor

MOSKVA 22. marca (WebNoviny.sk) - Tri ruské atlétky dodatočne diskvalifikovali z olympijských hier 2012 v Londýne. Opakovanou kontrolou antidopingových odberov neprešli kladivárky Maria Bespalovová a Guľfia Chanafejevová, spolu s nimi aj trojskokanka Viktoria Vaľukevičová. Žiadna z nich síce nezískala medailu, ale všetky skončili v poradí svojich disciplín pred slovenskými reprezentantkami, ktoré sa teraz posunú vyššie.



Bespalovová postúpila medzi kladivárkami do finále, kde obsadila 11. priečku, ale po diskvalifikácii víťaznej krajanky Tatiany Lysenkovej a Bielorusky Oksany Meňkovovej na siedmom mieste mala šancu poskočiť o dve priečky vyššie. Chanafejevová v londýnskej kvalifikácii predviedla 16. najlepší výkon. Obe predstihli v celkovom poradí Martinu Hrašnovú, ktorá by sa mohla vyšvihnúť z 20. až na 16. pozíciu..





Bývalú manželku slovenského trojskokanského rekordéra Dmitrija Vaľukeviča Viktoriu klasifikovali po finále na OH 2012 na ôsmej priečke, skočila 14,24 m, o 74 cm menej ako víťazná Oľga Rypakovová z Kazachstanu a o 2,32 m viac ako Dana Velďáková na dvanástom mieste. Desiata bola ďalšia Ruska Tatiana Lebedevová, ktorá pre doping príde o dve medaily z Pekingu 2008. O diskvalifikácii referovala ruská strana, ktorá nešpecifikovala druh zakázanej látky.



Chanafejevová sa proti antidopingovým pravidlám previnila už tretí raz. V roku 2002 pykala za pozitívny nález a o šesť rokov neskôr použila pri kontrole cudzí moč. Bespalovová má momentálne štvorročný dištanc za steroidový prípad z roku 2015. Opakované analýzy vzoriek z OH 2008 a 2012 už pripravili Rusko o 26 medailí, väčšinou atletických.



