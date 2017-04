Tretina ľudí z Bratislavy a okolia riešila alebo plánuje kúpu nehnuteľnosti

BRATISLAVA 17. apríla (WebNoviny.sk) - Tretina ľudí žijúcich v Bratislave a okolitých krajoch niekedy vo svojom živote riešilo alebo plánuje riešiť kúpu nehnuteľnosti v hlavnom meste a jeho okolí. Z nich už má kúpený byt alebo dom v tejto lokalite 46 %. Kúpu v budúcnosti plánuje 54 % respondentov.



Hodnota kúpenej alebo zvažovanej nehnuteľnosti väčšinou podľa výsledkov prieskumu nepresahuje 100 tis. eur. U 37 % respondentov je cena nehnuteľnosti do 150 tis. eur. U 11 % sa cena nehnuteľnosti pohybuje medzi 150 a 200 tis. eurami. Nad 200 tis. eur je to iba 5 %..



Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia z marca tohto roka. Uskutočnila ho na vzorke tritisíc náhodne vybraných respondentov z internetovej populácie staršej ako 18 rokov.