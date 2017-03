Trénerovi Summanenovi praskli nervy, súpera označil za pedofila

HELSINKI 23. marca (WebNoviny.sk) - Fínsky hokejový tréner Raimo Summanen, ktorý viedol v minulosti aj reprezentáciu svojej krajiny, Jokerit Helsinki, IFK Helsinki či Avangard Omsk, opäť neovládol svoje emócie.Momentálne asistent trénera v Espoo United označil počas stretnutia štvrťfinále druhej najvyššej fínskej súťaže šéfa striedačky Kokkolan Hermes Anttiho Karhulu za pedofila..„Nič horšie si už neviete predstaviť. Prešiel už ďaleko za hranicu. Emócie sú súčasť hry a môže prísť vo vypätých chvíľach aj ku konfliktom, ale tentoraz už zašiel ďaleko. Veľa priateľov mi už ponúklo aj právnu pomoc, ale zatiaľ nič nebudem podnikať, keďže sa hrá play-off,“ povedal pre fínsky portál IS Karhula.Summanen, ktorý už predviedol v minulosti viaceré excesy, sa trénerskému kolegovi neospravedlnil. „Ani neviem, či sa niekedy za niečo vôbec ospravedlnil. Ak by tak urobil, môj postoj by sa zmenil,“ dodal Karhula.