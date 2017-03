Tréner Malty verí v dobrý výsledok. Musíme byť jednotní, hovorí

Tréner maltskej futbalovej reprezentácie Pietro Ghedin verí, že jeho zverenci môžu v nedeľňajšom domácom zápase proti Slovákom (Ta Qali, 20.45....

VALLETTA 25. marca (WebNoviny.sk) - Tréner maltskej futbalovej reprezentácie Pietro Ghedin verí, že jeho zverenci môžu v nedeľňajšom domácom zápase proti Slovákom (Ta Qali, 20.45 h) vybojovať prvé body v rámci F-skupiny európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska.





Kouč svojmu tímu verí .



"Budeme čeliť silnému mužstvu, ale tak je to vždy," povedal taliansky kormidelník počas sobotňajšej tlačovej konferencie, citoval ho web národnej asociácie MFA.



Šesťdesiatštyriročný kouč vzápätí rozvinul svoju úvahu: "Ak nebudeme kompaktní, bude veľmi náročné dosiahnuť dobrý výsledok. Svojmu tímu však verím, aj dnes sme mali dobrý tréning. Každý hráč je pripravený vydať zo seba to najlepšie. Musíme byť ako rodina, jednotní. Ak nebudeme, nemáme šancu na dobrý rezultát. Z tohto pohľadu to však momentálne vidím veľmi pozitívne. Počas týždňa som s hráčmi veľakrát hovoril. Tvrdo sme pracovali, rozprávali sme sa o systéme hry, o pozíciách každý vie, čo má robiť. Dúfam, že všetci sú v dobrej kondícii. Máme k dispozícii dvadsať hráčov a, samozrejme, nastúpi iba jedenásť. Navzájom sa však musia podporovať."



Malte chýba viacero opôr



Ghedinovi bude v nedeľu na Národnom štadióne chýbať viacero kľúčových hráčov - tresty si odpykajú obrancovia Andrei Agius a Jonathan Caruana, stredopoliara Rowena Muscata vyradilo zranenie. V maltskej nominácii sú štyria legionári - obrancovia Zach Muscat (Arezzo Calcio/Tal.) a Sam Magri (Dover Athletic/Angl.), stredopoliar Luke Gambin (Luton Town/Angl.) a útočník André Schembri (Boavista Porto/Portug.).



Malťanom patrí po minuloročnej časti kvalifikácie MS a štyroch odohraných kolách posledná 6. priečka v tabuľke F-skupiny, sú bez bodového zisku. Anglicko je s desiatimi bodmi lídrom "efka", Slovinsko má osem bodov, Slovensko šesť, Litva päť a Škótsko štyri.







Henry Bonello (FC Birkirkara), Andrew Hogg (FC Hibernians)



Jacob Borg, Clifford Gatt Baldacchino (obaja FC Gzira United), Zach Muscat (Arezzo Calcio/Tal.), Sam Magri (Dover Athletic/Angl.), Ryan Camilleri (FC Valletta), Joseph Zerafa, Cain Attard (obaja FC Birkirkara)



Gareth Sciberras (FC Birkirkara), Bjorn Kristensen (FC Hibernians), Steve Pisani (FC Floriana), Luke Gambin (Luton Town/Angl.), Paul Fenech, Ryan Fenech (obaja FC Balzan), Mark Scerri (Sliema Wanderers)



André Schembri (Boavista Porto/Portug.), Jean Paul Farrugia (Sliema Wanderers), Michael Mifsud, Luke Montebello (obaja FC Valletta)