Tréner Kozák po Malte: Najdôležitejšie je, že sme zvíťazili

Herne utrápené, ale v konečnom dôsledku presvedčivé víťazstvo 3:1 dosiahli slovenskí futbalisti v kvalifikačnom súboji o postup na MS 2018 na....

TA´QALI 27. marca (WebNoviny.sk) - Herne utrápené, ale v konečnom dôsledku presvedčivé víťazstvo 3:1 dosiahli slovenskí futbalisti v kvalifikačnom súboji o postup na MS 2018 na Malte. "Malťania sú do bodky ochotní plniť pokyny trénera, ich spôsob hry je pre každého súpera náročný. V tejto chvíli je najdôležitejšie, že sme zvíťazili," zhodnotil tréner Ján Kozák.





Ostrovná krajina v Stredozemnom mori dlhodobo nepatrí medzi obávaných futbalových protivníkov. Keď sa však domácim podarilo relatívne rýchlo zmazať náskok hostí (1:1), narástli im krídla a začali byť o čosi nebezpečnejší, ako sa predpokladalo. Doslova vykúpením po nevábnej slovenskej polhodinke bol gól Jána Greguša na 2:1 tesne pred koncom prvého polčasu. .



Gól na 2:1 Slovákov upokojil



"Zápas som si veľmi užil. Gól na 2:1 nás upokojil. Vlado Weiss mi to v pravý čas posunul a už po prvom dotyku s loptou som vedel, že najlepšie bude vystreliť. Bolo to možno aj trochu tečované od obrancu, čo prekážalo brankárovi," opísal Ján Greguš, stredopoliar FC Kodaň, svoj premiérový reprezentačný zásah, pre slovenské médiá v Ta´Qali.



V druhom polčase sa ukázalo, čo pre Slovensko znamená Marek Hamšík. Ofenzívny motor SSC Neapol aj slovenskej reprezentácie v prvej polovici zápasu oddychoval, lebo ho ťahal zadný stehenný sval. V tej druhej však ukázal niekoľko skvelých ťahov dopredu a v 84. min vyčaroval kolmicu cez dvoch brániacich hráčov na Adama Nemca, ktorý už nemal problém zakončiť zoči-voči brankárovi domácich.





"Na začiatku to bol krásny gól Vladka Weissa, potom sme si to inkasovaním gólu trochu skomplikovali. Veľmi potrebný bol náš gól na 2:1. Na konci zápasu sme už len zvýšili náskok," zhodnotil Hamšík. O jeho zdravotnom stave sa počas prípravného týždňa mlčalo, aby súper do poslednej chvíle nevedel, že možno nenastúpi. Napokon to po dohode s trénerom Kozákom skúsil v druhom polčase a bol to dobrý krok. "Chcel som mužstvu pomôcť čo najviac. Teraz mám síce sval o čosi viac stŕpnutý, ale vydržal a nie sú tam komplikácie. Doliečim sa a budem pripravený na taliansku ligu," povedal Hamšík.



Víťazstvo znamená posun na druhú priečku



Víťazstvo SR na Malte v kombinácii s prehrou Slovinska v Škótsku (0:1) znamená s 9 bodmi slovenský posun na druhú priečku tabuľky F-skupiny. Je to pozícia, ktorá na konci kvalifikácie takmer s určitosťou zaručí istotu účasti v play-off zápasoch o postup do Ruska (bude ju mať najlepších 8 z 9 tímov). Po prvej polovici kvalifikačnej púte je však ešte predčasné takto uvažovať.



"Škóti vyhrali nad Slovincami a tento výsledok je pre nás v poriadku. Faktom však je aj to, že zajace sa počítajú až po love. V každom zápase musíme bojovať o víťazstvo, ak sa chceme uchádzať o baráž," skonštatoval tréner Kozák.



