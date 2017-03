Tréner Kozák o zostave proti Malte: Urobím len minimálne zmeny

Hlavný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák verí, že zostavu, ktorú nosí v hlave na nedeľňajší zápas F-skupiny kvalifikácie o postup....

TA´QALI 25. marca (WebNoviny.sk) - Hlavný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák verí, že zostavu, ktorú nosí v hlave na nedeľňajší zápas F-skupiny kvalifikácie o postup na MS 2018 proti Malte, bude môcť uplatniť aj v praxi.



Šesťdesiatdvaročný kouč to vyhlásil na sobotňajšej tlačovej konferencii pred záverečnou tréningovou jednotkou, ktorú si Škrtel a spol. „strihli“ na Národnom štadióne v Ta´Qali od 19.00 h..





Ďalšie zmeny nebudú



"Pracujeme spolu štyri roky a viem, čoho sú hráči schopní. Počas predchádzajúceho týždňa sme ich chceli nastaviť tak, aby boli všetci v poriadku a pripravení. Dnešný futbal je o spolupráci všetkých hráčov na ihrisku, smerom dopredu i dozadu musíme byť maximálne kompaktní,“ vyhlásil Ján Kozák.



Už dva dni je známe, že proti Malte nemôže počítať s doliečujúcim sa stopérom Jánom Ďuricom a zraneným stredopoliarom Stanislavom Lobotkom. Ďalšie zmeny v porovnaní s tradičnou zostavou SR z kvalifikačných zápasov sa však podľa neho neuskutočnia. "Po úspešných výsledkoch proti Škótsku a Litve nie je dôvod robiť veľké zásahy do mužstva. Na ihrisku nám to fungovalo, preto sa budem snažiť urobiť iba minimálne zmeny.“



Štvornásobný a zároveň úradujúci Tréner roka na Slovensku odpovedal aj na otázku, ako by podľa neho mal vyzerať ideálny nástup mužstva do nedeľňajšieho stretnutia. pohľad na tabuľku F-skupiny a tiež reálny rozdiel v kvalite oboch súperov jeho zverencom velí jednoznačne vyhrať.



Malta sa posunula vpred



"Vždy má do toho čo povedať aj súper. Koncentrovanosť, tímovosť a chcenie ísť za spoločným cieľom, to by mali byť atribúty, ktorými by sme chceli uspieť,“ vyhlásil Ján Kozák. Na adresu súpera doplnil: "Pozreli sme si dva posledné kvalifikačné zápasy Malty proti Litve a Slovinsku, hrali sme proti sebe pred dva a pol rokom. V poslednom období sa Malta posunula vpred, najmä v organizácii hry. Malta disponuje 2-3 hráčmi s dobrou kvalitou. Sú to futbalisti, ktorí plnia do bodky, čo im tréner prikáže. Súčinnosť v ich defenzíve je dobrá, iba proti Škótom dostali viac gólov, ale tam mali vylúčeného hráča. Samozrejme, nemajú takú kvalitu ako špičkové mužstvá."



Kvalifikačný súboj Malta - Slovensko má v nedeľu výkop o 20.45 h. Hlavným rozhodcom bude Turek Ali Palabiyik, jeho asistentmi budú krajania Cem Satman a Serkan Olguncan.