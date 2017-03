Trenér Kozák nominoval na Maltu aj Ďuricu, Rusnáka a Lobotku

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák v pondelok oznámil nomináciu na blížiaci sa marcový zápas národného mužstva. Slováci v nedeľu 26. 3. o 20.45 h v Ta Qali nastúpia na pôde Malty v rámci F-skupiny európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné MS do Ruska.



V Kozákovom kádri figuruje 24 hráčov: nechýbajú opory Marek Hamšík a Martin Škrtel, pozvánku dostal aj rekonvalescent Ján Ďurica. Miestenku získali tiež Milan Škriniar, Matúš Bero, Albert Rusnák a Stanislav Lobotka, členovia reprezentácie do 21 rokov. Vo výbere pre zranenia nie sú Ondrej Duda z bundesligovej Herthy Berlín či Viktor Pečovský z MŠK Žilina. Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 20. marca do 15.00 h v hoteli Dolphin v Senci..





Slovákom patrí po minuloročnej časti kvalifikácie MS a štyroch odohraných kolách 3. priečka v tabuľke F-skupiny. V tejto eliminácii najskôr doma podľahli Angličanom (0:1), nasledovala prehra a trnavské víťazstvá nad a . Anglicko je s desiatimi bodmi lídrom "efka", Slovinsko má osem bodov, Slovensko šesť, Litva päť a Škótsko štyri. Malta zatiaľ nebodovala.



Slovenská reprezentácia v tomto kalendárnom roku dosiaľ odohrala dva zápasy: išlo o neoficiálne duely, ktoré sa uskutočnili v januári v Spojených arabských emirátoch. Tím trénera Kozáka, ktorý bol zložený predovšetkým z hráčov slovenskej Fortuna ligy, v Abú Zabí podľahol ugandskému "áčku" 1:3 a o štyri dni neskôr v súboji ligových výberov neuspel ani proti Švédsku (0:6).



Nominácia Slovenska na zápas proti Malte



Brankári: Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň/ČR), Ján Novota (Rapid Viedeň/Rak.), Martin Dúbravka (Slovan Liberec/ČR)



Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín/Nem.), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul/Tur.), Milan Škriniar (Sampdoria Janov/Tal.), Ján Ďurica (Trabzonspor/Tur.), Kornel Saláta (ŠK Slovan Bratislava), Tomáš Hubočan (Olympique Marseille/Fr.), Jakub Holúbek (MŠK Žilina), Norbert Gyombér (Terek Groznyj/Rus.), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem/Izr.)



Stredopoliari: Ján Greguš (FC Kodaň/Dán.), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň/ČR), Juraj Kucka (AC Miláno/Tal.), Filip Kiss (FK Haugesund/Nór.), Marek Hamšík (SSC Neapol/Tal.), Róbert Mak (Zenit Petrohrad/Rus.), Vladimír Weiss (Al-Gharafa/Kat.), Matúš Bero (Trabzonspor/Tur.), Albert Rusnák (Real Salt Lake/MLS), Stanislav Lobotka (FC Nordsjaelland/Dán.)



Útočníci: Michal Ďuriš (FK Orenburg/Rus.), Adam Nemec (Dinamo Bukurešť/Rum.)



Náhradníci:



Brankári: Ján Mucha (ŠK Slovan Bratislava), Adam Jakubech (FC Spartak Trnava), Martin Polaček (Zaglebie Lubin/Poľ.)



Obrancovia: Lukáš Pauschek (Mladá Boleslav/ČR), Lukáš Štetina (Dukla Praha/ČR)



Stredopoliari: Jakub Považanec (FK Jablonec/ČR), František Kubík (ŠK Slovan Bratislava), Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov/Poľ.), Robert Pich (Slask Vroclav/Poľ.)



Útočník: Adam Zreľák (FK Jablonec/ČR), Jakub Sylvestr (Aalborg/Dán.)



Realizačný tím:



Tréner: Ján Kozák, asistent trénera: Štefan Tarkovič, tréner brankárov: Miroslav Seman, kondičný tréner: Martin Rusňák, lekári: Vladimír Pener, Ján Baťalík, fyzioterapeuti: Marián Drinka, Peter Hečko, masér: Mário Prelovský, kustódi: Ján Beniak, Michal Beseda, videoanalytik: Michal Slyško, technický vedúci: Róbert Tomaschek