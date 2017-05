Tréner Cíger oznámil nomináciu na MS v hokeji 2017, rezom kádra neprešli Kozák, Lušňák a Bakoš

Záverečným rezom kádra slovenskej reprezentácie neprešli obranca Lukáš Kozák a útočníci Martin Bakoš a Patrik Lušňák. Tréner Zdeno Cíger to....

BRATISLAVA 2. mája (WebNoviny.sk) - Záverečným rezom kádra slovenskej reprezentácie neprešli obranca Lukáš Kozák a útočníci Martin Bakoš a Patrik Lušňák.



Tréner Zdeno Cíger to oznámil v utorok večer poslednom tréningu pred odletom do Kolína nad Rýnom. Z minulotýždňového kádra už predtým na zraze chýbali brankár Patrik Rybár, bekovia Ivan Švarný, Ján Brejčák a útočníci Radoslav Macík, Michael Vandas, Marek Hovorka a Miroslav Preisinger. .







Do Nemecka v stredu ráno odcestuje dovedna 25 hráčov vrátane tria brankárov. Na MS ešte neštartovali deviati hráči z nominácie - obrancovia Michal Čajkovský, Martin Gernát, Peter Trška, Eduard Šedivý a útočníci Jakub Suja, Tomáš Zigo, Lukáš Cingeľ, Andrej Kudrna a Tomáš Matoušek. "Po posledných dvoch zápasoch v Nórsku som sa vrátil domov do Prešova. Trochu som si pocestoval, ale venoval som čas aj rodine a dal si jeden tréning. Teraz som prišiel do Bratislavy a dúfal som, že sa nepôjdem hneď domov kompletne zbalený," povedal obranca Martin Gernát.



Kapitánom slovenského výberu bude útočník Vladimír Dravecký. "Byť kapitánom na MS je veľká zodpovednosť. Sila mužstva je tímová práca a tímový duch. Všetci sa na šampionát veľmi teším," poznamenal. Zaujímavosťou je, že Dravecký je jediný hráč zo súčasného kádra, ktorý pred siedmimi rokmi štartoval na MS práve v nemeckom Kolíne. "Pamätám si na ten šampionát. S Nemcami sme tam napríklad prehrali 1:2, ale mohli sme postúpiť. Nechcem však hovoriť o jednom konkrétnom zápase. Všetci vieme, o ktorom sa bavíme," narážal Dravecký na krutú prehru s Dánmi 0:6.







Nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie na MS 2017: Brankári: Július Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Ján Laco (Piráti Chomutov, ČR), Jaroslav Janus (HC Verva Litvínov, ČR)



Obrancovia: Eduard Šedivý (HC Košice), Juraj Mikuš (HC Sparta Praha, ČR), Martin Gernát (HC Sparta Praha, ČR), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň, ČR), Adam Jánošík (Bíli Tygři Liberec, ČR), Peter Trška (Kometa Brno, ČR), Michal Sersen (HC ’05 iClinic Banská Bystrica)



Útočníci: Vladimír Dravecký (HC Oceláři Třinec, ČR), Tomáš Hrnka (HC Škoda Plzeň, ČR), Jakub Suja (HC Košice), Lukáš Cingeľ (HC Sparta Praha, ČR), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha, ČR), Andrej Šťastný (HC Slovan Bratislava/HK Dukla Trenčín), Dávid Skokan (Piráti Chomutov, ČR), Marcel Haščák (Kometa Brno, ČR), Mário Bližňák (Bíli Tygři Liberec, ČR), Michel Miklík (JYP Jyväskylä, Fín.), Pavol Skalický (HC ’05 iClinic Banská Bystrica), Tomáš Zigo (HC ’05 iClinic Banská Bystrica), Tomáš Matoušek (HC ’05 iClinic Banská Bystrica), Libor Hudáček (Örebrö HK, Švéd.)



Realizačný tím: Róbert Švehla (generálny manažér), Zdeno Cíger (tréner), Miroslav Miklošovič (asistent trénera), Július Šupler (asistent trénera), Peter Kosa (tréner brankárov), Rastislav Ladecký (výstrojový manažér), Róbert Bereš (kondičný tréner), Viktor Fábik, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Ľuboš Ondrejka (masér), MUDr. František Okál (lekár), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Roman Ulehla (tím manažér)