Trend zánovných luxusov dorazil i na Slovensko



Bratislava, 1.marec ( WBN/PR ) – Ponuka v Mototechne sa každým dňom zväčšuje. Čoskoro budú ku kúpe i autá po slovenských futbalových reprezentantoch. Rastúca a prosperujúca ekonomika dovoľuje Slovákom investovať do novších a luxusnejších áut so širokou výbavou. Naša finančná situácia sa však stále nevyrovnala západným susedom. Stále častejšie sa obzeráme po zánovných luxusoch, pretože chceme peniaze investovať efektívne. Dokazuje to i nárast predajov a ponuky v Mototechne a otvorenie novej prevádzky v Košiciach.



Obľuba zánovných luxusov sa u nás stále zvyšuje. Tieto vozidlá v sebe kombinujú niekoľko výhod. Náklady spojené s kúpou takéhoto auta sú výrazne nižšie pri novom vozidle. Kupujúci ušetria dvakrát. Zánovné luxusy majú až o 40 % nižšiu cenu ako nové autá. Je všeobecne známe, že výjazdom nového auta z autosalóna rapídne padá jeho cena. A navyše kúpou zánovného luxusu nový majiteľ ušetrí i na registračnej dani, ktorá so znižujúcim vekom klesá. Luxusnejšie vozidlá si tak môžu dovoliť i tí, ktorí by v prípade nového naň nedosiahli. Zánovné autá ďalej charakterizuje vysoká kvalita, vek do dvoch rokov, nízky počet najazdených kilometrov a možnosť s autom po nákupe ihneď odísť. So zvyšujúcou sa ponukou vozidiel narastá i možnosť výberu z rôzne bohatých výbav. Záujemcovia o luxusné vozidlá si majú z čoho vyberať, ponuka Mototechny obsahuje napríklad krásny Mercedes-Benz S, SUVčka Mercedes-Benz GLA, BMW X5 či X6, luxusný BMW 7, Audi A8 či Porsche Cayenne s bohatým spektrom výbav. .



Čo nevidieť pribudnú do ponuky luxusných áut Mototechny i automobily, ktoré na základe spolupráce so Slovenským futbalovým zväzom využívajú známi futbalisti. Jedným z nich bude i BMW X1 20d, na ktorom jazdil brankár slovenskej reprezentácie Matúš Kozáčik. „Nie som ako iný futbalisti fanúšikom športiakov, preferujem skôr bezpečnosť a väčšie autá. Keď som od AAA AUTO dostal nové BMW X1 20d nevedel som čo od menšieho SUV čakať. Názory naň sa vcelku rozchádzali. No po 7 000 kilometroch môžem povedať, že ma príjemne prekvapilo. Za volantom som si rýchlo našiel dobrú polohu. Má dobre nastavený podvozok, ktorý som u menšieho SUV nečakal. Zároveň ma prekvapilo i veľkým vnútorným priestorom. Páčia sa mi jeho moderné, mohutnejšie a trocha terénne tvary,“ popisuje auto Kozáčik.



„Mototechna už dávno nie je tým obchodom s autami ako sme ho poznali v minulosti, kde sme si museli svoje auto vyčakať a už vôbec nás ani nenapadlo, že by sme si mohli vybrať farbu alebo výbavu. Novodobá Mototechna je úplným opakom. Autá sú k dispozícii ihneď a výber je obrovský. U toho však nekončíme, naším cieľom je vytvoriť z nákupu auta dokonalý zážitok. Vieme, že k luxusným autám patria i luxusné služby, ktoré neustále vyvíjame a zdokonaľujeme. My autá naozaj milujeme a sme radi, keď toto nadšenie môžeme prenášať na našich zákazníkov,“ ozrejmuje koncept riaditeľ pre značku Mototechna Stanislav Gálik.