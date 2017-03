Trenčín si prišiel na zápas pre tri body, po štyroch mesiacoch mu to vyšlo

BRATISLAVA 5. marca (WebNoviny.sk) - Úradujúci slovenský futbalový majster AS Trenčín sa po štyroch mesiacoch dočkal víťazstva v najvyššej súťaži. Zverenci trénera Martina Ševelu na ihrisku v Poprade zdolali "domáci" 1. FC Tatran Prešov 2:1 v sobotňajšom dueli 22. kola Fortuna ligy. Naposledy sa hráči AS radovali z plného bodového zisku 29. októbra doma proti Zlatým Moravciam (2:0) v 14. kole, nasledovalo šesť stretnutí bez víťazstva a do tabuľky iba dva body (bilancia: 0 - 2 - 4).



Trenčín mal v jarnej ouvertúre "zásluhou" odstúpenia Spartaka Myjava voľno a pred týždňom na bratislavských Pasienkoch podľahol Slovanu tesne 3:4. Proti Šarišanom sa premiérovo presadil nigérijský stredopoliar Abdul Musa Zubairu a svoj deviaty gól strelil holandský útočník Rangelo Maria Janga, Tatran až v nadstavenom čase znížil dvojgólové manko Petrom Katonom. .



Výkon podľa brankára nebol presvedčivý



"Prišli sme si do Popradu pre tri body, to nám vyšlo. Som rád, že po zápase so Slovanom, ktorý sme prehrali, sme teraz získali plný počet bodov. Hralo sa na ťažkom teréne. Hoci množstvo ľudí tvrdí, že sme len kombinačné mužstvo, ukázali sme, že vieme byť aj agresívni a zabojovať jeden za druhého," uviedol pre portál profutbal.sk brankár trenčianskeho mužstva Igor Šemrinec.



"Myslím si, že proti Prešovu sme nepodali taký dobrý výkon ako so Slovanom, napriek tomu sme tentoraz zvíťazili. To je na futbale krásne, že nikdy neviete, ako sa to skončí. Takéto víťazstvo znamená možno viac, ako keby sme vyhrali rozdielom triedy po fakt výbornom výkone," dodal.



Novici medzi hráčov zapadli



Skúsený brankár AS mal v sobotňajšom ligovom súboji pod Tatrami aj šťastie: okrem inkasovaného gólu ho dva razy zachránila žrď - ľavá pri zakončení Katonu, pravá pri pätičke Jakuba Barteka. "Žrde som si postavil len na 66 percent. Škoda inkasovania v závere, aj ten Katonov gól sa do siete odrazil od žrde. Na tréningoch tvrdo pracujeme a ja verím, že futbal je spravodlivý. Tentoraz nám to trošku možno aj vrátil, keď Prešov v dvoch dobrých príležitostiach trafil len do konštrukcie bránky. Verím, že víťazstvo si zopakujeme už v stredu v rámci pohárového Slovnaft Cupu na pôde Slovana."



Počas zimnej prestávky prišlo v trenčianskom kádri k obrovským zmenám - smerom dnu i von. "Novici zapadli veľmi dobre. Osobne cítim z mužstva väčšiu túžbu, väčšiu tímovosť, než tomu bolo na jeseň. V kabíne je všetko v poriadku, kopec zábavy. Teraz sme k tomu pridali tri body. Poriadne sme si to užili, po víťazstve nad Tatranom sme si schuti v šatni zakričali. Chceli sme aj novým chalanom ukázať, ako sa radujeme v kabíne. Verím, že v nastolenom trende budeme pokračovať," dodal 29-ročný z Bojníc pochádzajúci Igor Šemrinec.