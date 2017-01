Trenčín pokoril Nové Zámky, Nitra zdolala Poprad

Dukla Trenčín prerušila šnúru ôsmich prehier, keď doma zdolala nováčika z Nových Zámkov 3:0 v piatkovom stretnutí 36. kola slovenskej hokejovej....

BRATISLAVA 6. januára (WebNoviny.sk) - Dukla Trenčín prerušila šnúru ôsmich prehier, keď doma zdolala nováčika z Nových Zámkov 3:0 v piatkovom stretnutí 36. kola slovenskej hokejovej Tipsport ligy 2016/2017. Víťazný gól strelil už v 4. minúte duelu Denis Hudec. Na ďalšie zásahy si museli diváci počkať až do záverečnej časti.



Najprv sa v 54. min presadil Matúš Holenda a definitívu výsledku dal o necelé tri minúty neskôr Lukáš Bohunický. Dukle napriek víťazstvu patrí posledné 10. mesto v ligovej tabuľke, na 9. Nové Zámky stráca štyri body. Nováčik však má zápas k dobru.







4. Denis Hudec (Trška, Meidl), 54. Holenda (Marcel Hossa, Cebák), 57. Bohunický



2:2 na 2 min, 1:0, 0:0, Štefik - Krajčík, Návratek, 1551 divákov



Zostavy:



Volden - Bagin, Bohunický, Cebák, Holenda, Drgoň, Trška, J. Danko, Pavúk - Bezúch, Bulík, R. Tománek - J. Gašparovič, Sojčík, Marcel Hossa - Meidl, J. Švec, Denis Hudec - Ján Pardavý ml., Šimun, Lantoš



Lundström - V. Čížek, Sandgren, Cardwell, Drtina, Martin Chovan, Mäkinen, Maier, Sucharda - M. Paulovič, Brabenec, Čaládi - J. Tibenský, M. Hudec, Saarinen - R. Lelkeš, Kytnár, Fábry - Lavrovs, Dominik Rehák, Tábi



Hokejisti HC Košíc zvíťazili na ľade Martina 5:1. Hostia viedli už 3:0 zásahmi Tibora Vargu, Petra Boltuna a najproduktívnejšieho hráča ligy Ladislava Nagya. Domáci v závere druhej tretiny skorigovali zásluhou Petra Galamboša, ale to bol ich jediný gól v zápase.



V tretej časti pridali Košice ďalšie dva góly - presadili sa Radek Deyl a navrátilec do zostavy "oceliarov" Richard Jenčík. Košičania so 76 bodmi figurujú na druhom mieste ligovej tabuľky s odstupom troch bodov za vedúcou Banskú Bystricu, Martin je na 8. priečke.







40. Galamboš (R. Varga, Brňák) - 16. Tibor Varga (Boltun, L. Nagy), 29. Boltun (L. Nagy, Šmach), 37. L. Nagy (Hričina, M. Dudáš), 47. Deyl (Suja, J. Milý), 54. Jenčík (Suja, Vašíček)



7:11 na 2 min, 1:2, 0:0, Novák, Hejduk - Kacej, Vyšný, 1655 divákov



Zostavy:



Dzubina - Pulli, J. Tabaček, Brňák, Rusina, P. König, Pacalaj, M. Dvořák, Salija - P. Koyš, Heizer, B. Rapáč - R. Varga, Galamboš, Korostin - Markovič, R. Dlouhý, Surovka - R. Mráz, Jurášek, D. Rzavský



Kopřiva - Deyl, M. Dudáš, Vašíček, Šmach, L. Matejka, E. Šedivý, Koch, Vrábeľ - Jenčík, Suja, Bicek - L. Nagy, Boltun, Hričina - P. Bartoš, J. Milý, T. Klíma - Tibor Varga, Šoltés, M. Novotný



"Kamzíci" pod Zoborom viedli od 7. min gólom Patrika Svitanu, ale domáci v I. tretine otočili zásluhou zásahov Miroslava Pupáka a Judda Blackwatera. V druhej časti síce vyrovnal Marek Zagrapan, ale Nitru poslal opäť do vedenia Henrich Ručkay.



V III. tretine za hostí vyrovnal na 3:3 Ivan Guľajev, ale v 50. min naklonil misky váh na stranu Nitry Juraj Štefanka a v závere duelu mu dal konečnú podobu Marek Tvrdoň. Nitra je v ligovej tabuľke tretia, Poprad šiesty. Popradčania mali pred duelom v Nitre na svojom konte tri víťazstvá za sebou.







11. Pupák (Blackwater, Krištof), 19. Blackwater (Pupák, Mezei), 39. H. Ručkay (Blackwater, Mezei), 50. J. Štefanka (Macík, M. Versteeg), 59. M. Tvrdoň (Marek Slovák, Ordzovenský) - 7. P. Svitana (R. Suchý, Kroták), 24. Zagrapan (D. Bondra, Lubor Pokovič), 44. Guľajev (Mlynarovič)



5:3 na 2 min, 1:1, 0:0, Jonák, Fridrich - Valo, J. Tvrdoň, 2929 divákov



Zostavy:



Halo - Ordzovenský, Milam, Mezei, Pupák, Meland, Versteeg, Šille, Korím - M. Tvrdoň, Marek Slovák, Cope - Blackwater, Krištof, H. Ručkay - Macík, J. Štefanka, J. Šiška - Ondrušek, L. Paukovček, Bajtek



Šúrek - Š. Fabian, Guľajev, Dinda, R. Suchý, Lubor Pokovič, Krempaský, Murček, Ježek - D. Bondra, Zagrapan, Henderson - Matúš Paločko, T. Troliga, Kroták - Vorobiov, Lichanec, L. Hvila - Štrauch, Mlynarovič, P. Svitana



Líder hokejovej Tipsport ligy HC 05 iClinic Banská Bystrica prehral na ľade Žiliny 2:5. "Barani" aj tak zostali na čele tabuľky, žilinskí "vlci" sú naďalej štvrtí. V piatkovom súboji otvoril skóre domáci Lukáš Handlovský v 7. min, no vzápätí vyrovnal skúsený Michal Handzuš, pre ktorého to bol premiérový presný zásah v aktuálnom súťažnom ročníku pri druhom štarte.



Žilinčania ešte pred prvou sirénou pridali dva góly zásluhou Vácava Stupku a Mareka Hovorku. V závere druhej časti skorigoval obranca Ivan Ďatelinka, no posledné slovo mali domáci Rastislav Konečný a Štepán Novotný.







7. L. Handlovský (R. Hruška, Húževka), 15. Stupka (R. Konečný), 19. Marek Hovorka (R. Hruška, Juraško), 54. R. Konečný (Drábek, Š. Novotný), 59. Š. Novotný (Stupka) - 8. Handzuš (Truchno, Hickmott), 38. I. Ďatelinka (Bortňák)



5:4 na 2 min, 2:1, 1:0,Müllner - Stanzel, Synek, 1101 divákov



Zostavy:



T. Tomek - Juraško, D. Brejčák, Denis Rehák, Gutwald, Macejko, Drábek, Mendrej, Prokop - Marek Hovorka, R. Hruška, L. Handlovský - Švihálek, Húževka, J. Jurík - Stupka, Š. Novotný, R. Konečný - Matis, Ondruš, Rogoň



Bacashihua - Wishart, Maione, V. Mihálik, P. Luža, Kubka, I. Ďatelinka, Matuškin, Ťavoda - Buc, Truchno, Hickmott - Bortňák, Handzuš, Kafka - Róth, Zigo, T. Matoušek - Tamáši, M. Češík, Belluš



Hokejisti Zvolena na vlastnom ľade zdolali hráčov Liptovského Mikuláša 5:1. Domáci sa ujali vedenia v prvej tretine gólom Radovana Puliša, ale v úvode druhej časti nováčik vyrovnal zásluhou Martina Krišku. Zvolenčania na to odpovedali ďalšími troma zásahmi - druhýkrát v zápase sa presadil Puliš, raz presne zamierili Peter Hraško a Daniel Krejči.



Liptáci potom vymenili brankára - skúseného Karola Križana nahradil Adam Nagy. Ten si neudržal čisté konto, v III. tetine ho prekonal Bruno Mráz. Zvolen figuruje s 56 bodmi na 5. mieste ligovej tabuľky, Liptovský Mikuláš nazbieral o päť bodov menej a je siedmy.







14. Puliš (D. Krejči), 26. Puliš (L. Novák, D. Krejči), 29. Hraško (Klhůfek, Šišovský), 36. D. Krejči (S. Baroš), 51. B. Mráz (Klhůfek, Hraško) - 22. Kriška (M. Uram, M. Sukeľ)



2:2 na 2 min, 1:0, 0:0, Goga - Gegáň, Orolin, 1277 divákov



Zostavy:



S. Baroš - D. Krejči, M. Novák, T. Valenta, Hraško, Plechanov, M. Ivan, Habšuda, Dubeň - L. Novák, Puliš, Zuzin - Šišovský, B. Mráz, Klhůfek - Síkela, L. Jurík, S. Petráš - J. Žilka, Jakubík, Jurák



Križan (36. A. Nagy) - Stehlík, Burzala, Mezovský, T. Nádašdi, Piatka, M. Šiška, Moravčík, Kadlubiak - J. Sukeľ, Stümpel, Števuliak - M. Uram, M. Sukeľ, Kriška - Richard Huna, Róbert Huna, Rudolf Huna - Uhrík, Cibák, Vybíral







2. Košice 37 20 4 3 1 1 8 131:82 76



3. Nitra 36 22 0 1 1 2 10 134:100 71



4. Žilina 37 16 2 1 3 1 14 119:107 58



5. Zvolen 38 17 1 1 1 0 18 114:122 56



6. Poprad 38 13 3 1 3 2 16 110:118 52



7. Liptovský Mikuláš 37 13 4 1 2 0 17 103:117 51



8. Martin 35 15 1 0 1 2 15 96:109 50



9. Nové Zámky 37 10 4 0 4 3 16 96:112 45



10. Trenčín 38 9 2 3 4 0 20 95:123 38



-----------------------------------------------------------------------



HK Orange 20 20 2 0 0 0 0 18 20:82 6



Poznámka: počet zápasov, výhry - 3 body, výhry po predĺžení - 2 body, výhry po samostatných nájazdoch - 2 body, prehry po predĺžení - 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch - 1 bod, prehry - 0 bodov, skóre, body.