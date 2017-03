Trenčianski vysokoškoláci zdolali súpera z Prahy, Haščič s tromi bodmi

Bratislava 1.marca 2017 ( WBN/PR ) - Univerzitný tím Gladiators Trenčín pôsobiaci v EUHL privítal na domácom ľade súpera z českého hlavného mesta, ktorý ťahal už päťzápasovú sériu prehier. Ani v stretnutí proti Gladiátorom sa ale Technike Praha nepodarilo uspieť, domáceho gólmana prekonala iba raz. Trenčania mali za sebou navyše priamu podporu zo strany rektorky Vysokej školy manažmentu/City University of Seattle v Trenčíne Edity Hekelovej, rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika, a povzbudiť ich prišiel dokonca i motocyklový pretekár Ivan Jakeš.

Gladiators Trenčín – Technika Praha 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Góly a asistencie: 25. Haščič (Balaj, Okuliar), 40. Hulman (Haščič, Zemko), 51. Haščič (Okuliar, Berák), 59. Vaněk (Panáček, Palovič) – 7. Vostracký (Babický, Potocký)

Vylúčení: 5:6 na dve minúty, presilové hry: 2:1, oslabenia: 0:0, počet striel: 36:34

Rozhodovali: M. Krist – M. Gajdošík, P. Tvrdoň

Gladiators Trenčín: Crkoň – Okuliar, Smolka, Zemko, Panáček, Matejka, Vaněk, Zvara, Haščič, Haluška, Kopunec, Luhový, Berák, Jánoš, Hulman, Palovič, Balaj

Technika Praha: Cvrček – Suk, Vostracký, Kuruc, Žáček, Babický, Pálka, Hupka, Nejdl, Fiala, Hlaváč, Kratochvíl, Potocký, Ujfaluši, Pala

Do stretnutia vstúpili lepšie hostia z českého hlavného mesta. V 5. minúte odštartovali hru v početnej výhode a po Vostrackého strele spoza kruhov ju dokázali i využiť na otvorenie gólového skóre. Ďalší presný zásah mohol pridať Hlaváč, keď ostal osamotený pred Crkoňom, no tento raz bol už trenčiansky brankár proti. Z hry viac ťažili Pražania, naopak domáci si nedokázali na dlhšie obsadiť útočné pásmo. Navýšiť skóre hostí mohol i Fiala, no delovku sprava napokon namieril rovno do brankára. Domáci väčšmi zaútočili až na konci dejstva, ale Cvrček zostal neprekonaný.

To sa ale zmenilo v 25. minúte, keď sa dostal do brejku Haščič a blafákom vyrovnal. Trenčania začali svojho súpera tlačiť, spomínaný strelec dokonca nastrelil i konštrukciu bránky. Hosťujúci tím sa snažil nepoľaviť a počas presilovej hry nemálo pohrozil – Ujfaluši pálil z prvej sprava, Fiala čakal pripravený pred bránkou. Na druhej strane mohol dostať Gladiátorov do vedenia Palovič, ale čo sa nepodarilo jemu, vyšlo dve sekundy pred koncom dejstva Hulmanovi.

Záverečná časť patrila jednoznačne Gladiátorom, v 44. minúte postrašil hosťujúceho brankára spoza obrancu Zemko. Trenčania si zahrali dve po sebe idúce presilovky, paradoxne však vo veľkej šanci boli Pražania – Fialovu strelu sa ale Crkoňovi podarilo zlikvidovať. Len tri sekundy po naskočení vylúčeného hráča sa dostali Gladiátori zásluhou Haščiča do dvojgólového vedenia. V samom závere sa Pražania znova bránili, tento raz už dokonca o dvoch hráčov. Cvrček odolal strelám Zemka či Beráka, no na Vaněkovo zakončenie zľava bol už prikrátky. Posledný menovaný tak upravil na konečný stav 4:1, čo pre Gladiátorov znamenalo trojbodové víťazstvo.

autor: Janka Danková

