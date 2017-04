Trápi vás v noci časté močenie Môže to súvisieť so slanou stravou

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) - Problémy s častým močením v nočných hodinách môže spôsobovať slaná strava. Vyplýva to zo štúdie japonských vedcov z univerzity v Nagasaki, ktorí zistili, že ľudia konzumujúci menej soli navštevujú toaletu zriedkavejšie. Výsledky prezentovali na kongrese Európskej urologickej spoločnosti v Londýne.



Odporúčaný denný príjem soli .



Na spomínanej štúdii sa zúčastnilo vyše tristo dobrovoľníkov. Tým, ktorí mali problémy so spánkom a konzumovali viac soli, odborníci poradili aby toto množstvo znížili a následne ich tri mesiace sledovali. Ako zistili, po upravení stravy sa títo ľudia pre potrebu močiť počas noci budili v priemere len raz, pričom predtým to bolo viac ako dva razy.





Zlepšenie sa prejavilo aj v ich potrebe močiť počas dňa a zlepšila sa aj kvalita ich života. Deväťdesiatosem zúčastnených počas štúdie naopak príjem soli zvýšilo, čo sa prejavilo v častejšom používaní toalety v nočných hodinách. Odporúčaný denný príjem soli je podľa britských odborníkov u dospelých šesť gramov. U detí sa toto množstvo pohybuje od dvoch do šiestich gramov v závislosti od veku.



Noktúria postihuje najmä starších ľudí



Časté močenie v noci, známe aj ako noktúria, postihuje najmä ľudí nad 60 rokov. Prerušovaný spánok potom môže viesť k stresu, únave a podráždenosti. Noktúria môže byť znakom ďalších zdravotných problémov ako sú diabetes, spánkové apnoe, či problémy so srdcom.



Podľa autora štúdie Matsua Tomohira by však na potvrdenie súvislosti medzi konzumáciou soli a častým nočným močením bolo treba viac rozsiahlejších štúdií. Ich výsledky by však mohli pomôcť starším ľuďom. "Táto práca ukazuje možnosť, že aj jednoduchá úprava stravy môže značne zlepšiť kvalitu života mnohých ľudí," uviedol.



Odborník na noktúriu, Marcus Drake z univerzity v Bristole, sa pre spravodajský portál BBC vyjadril, že konzumáciu soli vo všeobecnosti nepovažovali za príčinu tohto problému a skôr to pripisovali množstvu vody, ktorú ľudia pred spaním vypili, a problémom s močovým mechúrom a prostatou.



"Teraz tu máme užitočnú štúdiu, ktorá nám ukazuje, že v záujme zvýšenia šance na zlepšenie tohto symptómu, musíme zvážiť všetky vplyvy," povedal.