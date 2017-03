Tragédia v Tatrách si vyžiadala dva mladé ľudské životy

BRATISLAVA 26. marca (WebNoviny.sk) - Vysoké Tatry boli v nedeľu dejiskom tragédia, ktorá si vyžiadala životy dvoch mladých mužov. Ako agentúru SITA informovala Horská záchranná služba (HZS), v popoludňajších hodinách prijala tiesňové volanie od náhodných turistov vo Veľkej Studenej doline na turistickom chodníku smerujúcom k Zbojníckej chate.



Turisti počuli volanie o pomoc od ženy, ktorá sa nachádzala nad skalným prahom, cez ktorý údajne spadol jej priateľ. Turisti kontaktovali aj Zbojnícku chatu. Pre silný nárazový vietor nebolo možné na zásah nasadiť leteckú techniku, preto im na pomoc odišlo záchranné družstvo zo Starého Smokovca, ktoré zistilo, že 22-ročný Slovák utrpel pádom utrpel smrteľné zranenia..





Na miesto nešťastia odišiel aj dobrovoľný záchranár HZS pracujúci na Zbojníckej chate s 28-ročným členom personálu, ktorý počas presunu v teréne nešťastne spadol na zľadovatelom teréne a zraneniam na mieste podľahol. K uviaznutej žene smeroval ďalší člen personálu zo Zbojníckej chaty, ktorému sa ju podarilo dostať do bezpečia. Záchranári HZS obe telá po obhliadke transportovali do márnice v Starom Smokovci.



„Riaditeľ a členovia Horskej záchrannej služby vyjadrujú obrovskú ľútosť nad celým prípadom, pri ktorom prišiel o život človek, ktorý išiel na pomoc druhým. Aj touto cestou by sme radi vyjadrili úprimnú sústrasť pozostalým," píše HZS na svojej stránke.



Horskí záchranári upozorňujú, že podmienky vo vysokohorskom prostredí sa vplyvom ochladenia, ktoré nasledovalo po dlhšie trvajúcom teplom prúdení, výrazne zmenili. Sneh je tvrdý, firnový a na niektorých miestach zľadovatený. „Upozorňujeme všetkých návštevníkov, aby dané podmienky nepodceňovali," žiada od turistov HZS.