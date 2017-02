Tradičný karneval v Riu de Janeiro roztancuje ulice

RIO DE JANEIRO 23. februára (WebNoviny.sk) – VIDEO Hudba, zábava a pestrofarebné kostýmy sú neodmysliteľnou súčasťou svetoznámeho brazílskeho karnevalu v Riu de Janeiro, na ktorom nechýbajú atraktívne tanečníčky v nádherných kostýmoch. Otvárací ceremoniál tohto najslávnejšieho karnevalu na svete sa uskutoční v piatok 24. februára.Karneval v Riu patrí medzi najvýznamnejšie akcie zábavného priemyslu v Brazílii. Uskutočňuje sa každý rok pred 40-dňovým predveľkonočným pôstom a svojou veľkoleposťou priťahuje na seba pozornosť celého sveta. .Územie terajšej brazílskej metropoly objavili 1. januára 1502 portugalskí moreplavci. O 60 rokov neskôr založili Rio de Janeiro. História brazílskeho karnevalu sa začala písať v roku 1641, keď dobyvatelia nového kontinentu zatúžili po zábave v štýle európskych bálov a maškarád.Podrobené indiánske obyvateľstvo spolu s otrokmi z Afriky vítalo karneval ako vhodnú príležitosť na zábavu, do ktorej preniesli svoje dávne pohanské tradície, miestnu indiánsku a dovezenú africkú kultúru.V 20. storočí sa karneval v Riu de Janeiro stal neobmedzeným zdrojom bujarej zábavy. Počas niekoľkých dní zabudnú bohatí turisti i chudobní obyvatelia Ria, mladí aj starí na svoje starosti, na krádeže, vraždy a únosy, a vyrazia do ulíc, aby si užili pestrý svet fantastickej hudby a tanca. Kráľa karnevalu volí organizačná komisia a stáva sa ním vždy najtučnejší muž. Musí mať aspoň 140 kilogramov a je pomenovaný Momo - podľa gréckeho boha satiry a smiechu, nazývaného Mómos.Najvýznamnejšou oficiálnou súčasťou karnevalu je štvordňová promenáda škôl samby na sambodróme, každá s tisícami členov súťažiacimi o čo najlepšie umiestnenie. Na alegorických vozoch od výmyslu sveta sa vo vzrušujúcom víre samby vlnia viac či menej obnažené telá tanečníkov. Úchvatný sprievod môže sledovať priamo na ulici dlhej 700 metrov takmer 90.000 divákov. Ďalšie tisíce divákov si nablýskanú šou môžu pozrieť prostredníctvom televíznych obrazoviek.Neviazanú karnevalovú zábavu sprevádzanú výraznou sexuálnou uvoľnenosťou zastavilo v 80. a 90. rokoch minulého storočia rozširovanie choroby AIDS. Mnohí návštevníci začali byť opatrnejší a Brazília odvtedy v rámci programu boja proti AIDS nakupuje miliardy prezervatívov, ktoré sa zadarmo rozdávajú rozvášnenému davu.Normálny život mesta sa počas karnevalových dní zastaví, celé Rio žije karnevalom. Usporiadatelia vítajú všetkých návštevníkov s prianím dobrej zábavy a nálady, ktorá prispeje k nezabudnuteľným zážitkom.Tohtoročný brazílsky karneval vyvrcholí v utorok 28. februára.

