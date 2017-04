Tracy McGrady sa dočkal slávy, pre slzy nedokázal zavolať žene

GLENDALE 2. apríla (WebNoviny.sk) - Dvojnásobného kráľa strelcov basketbalovej NBA Tracyho McGradyho uvedú tento rok do Naismithovej siene slávy.



"Keď som sa to dozvedel, ovládli ma emócie a začal som plakať. Snažil som sa zavolať manželke, ale oči som mal také zaslzené a bol som taký nervózny, že som v telefóne spustil všetky aplikácie okrem tej jedinej správnej," citoval web ESPN 37-ročného bývalého skvelého krídelníka, ktorý je v súčasnosti analytikom tejto americkej televíznej stanice..





Titul nikdy nezískal



McGrady v nultých rokoch patril medzi najväčšie hviezdy NBA, hoci v nej ani raz nezískal titul. Iba dvadsaťtri hráčov v jej histórii vrátane "T-Maca" dosiahlo 18 000 bodov, 5000 doskokov a 4000 asistencií zároveň. McGrady odštartoval svoju profikariéru v roku 1997 v drese Toronta, kde po prvej sezóne utvoril úderné duo so svojím "lietajúcim" bratancom z druhého kolena Vincentom Carterom.



"Hovoria, že sú bratanci, ale skôr sú ako siamské dvojčatá," vyhlásil ich vtedajší spoluhráč Dee Brown. Obaja predviedli nezabudnuteľnú šou v exhibičnej súťaži smečiarov v Oaklande 2000, kde triumfoval Carter. Úrodné roky (2000 - 2004) zažil McGrady v Orlande, najdlhšie pôsobil v Houstone (2004 - 2010), kde spojil sily s čínskym obrom Jaom Mingom, ktorého do dvorany uviedli vlani.



McGrady privodil slávny zvrat



Floridský rodák McGrady si počas kariéry odkrútil 938 stretnutí v NBA s priemermi 19,6 bodu, 5,6 doskoku a 4,4 asistencie. Sedemnásobný účastník Zápasu hviezd sa okrem iného nezmazateľne zapísal do dejín ligy v decembri 2004, keď v súboji proti San Antoniu v posledných 35 sekundách duelu sám nastrieľal až 13 bodov a privodil zvrat zo 68:76 na 81:80.



Naismithova sieň slávy tento rok rozšíri svoje rady aj o kouča Billa Selfa, in memoriam bývalého funkcionára Chicaga Bulls Jerryho Krausa či niekdajšiu basketbalistku WNBA Rebeccu Lobovú. Sieň slávy v americkom Springfielde pomenovali po Jamesovi Naismithovi, Kanaďanovi, ktorý sa v roku 1891 zaslúžil o vznik basketbalu.



