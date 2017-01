Tour de Ski po prvýkrát v kariére vyhrala Nórka Wengová

VAL DI FIEMME / ALPE CERMIS 8. januára (WebNoviny.sk) - Heidi Wengová sa po prvý raz v kariére stala víťazkou Tour de Ski, prestížneho novoročného seriálu, ktorý patrí do Svetového pohára bežcov na lyžiach. V jedenástej edícii Tour de Ski sa Wengová stala treťou nórskou šampiónkou po krajankách Marit Björgenovej a Therese Johaugovej, ktoré triumfovali v predchádzajúcich dvoch rokoch.



Wengová vstupovala do záverečnej siedmej etapy na 9 km voľnou technikou s hendikepovým štartom a cieľom na vrchole zjazdovky Olympia v Alpe Cermis neďaleko talianskeho Val di Fiemme s mankom 19,2 s na líderku priebežného poradia Švédku Stinu Nilssonovú. Tej však zjavne nesadol náročný profil záverečnej etapy.



Pri nástupe do záverečného stúpania na 6,2 km ju Wengová dostihla a mohutným nástupom jej nedala šancu na prípadný atak. Nilssonovú neskôr predstihla aj Fínka Krista Pärmäkoskiová, ktorá skončila na celkovom druhom mieste. Trápiaca sa Švédka Nilssonová si v závere s vypätím všetkých síl udržala aspoň tretiu priečku pred mocne finišujúcou Nórkou Ingvild Flugstad Östbergovou.



Dvadsaťpäťročná Wengová ako víťazka Tour de Ski získala prémiu 90 000 CHF a 400 bodovo do celkového hodnotenia Svetového pohára. Vďaka tomu zvýšila svoj náskok na čele bojov o veľký glóbus pred krajankou Östbergovou. Mužská súťaž na Tour de Ski vyvrcholí v nedeľu od 15.30 h rovnako 9 km dlhým "výstupom" na vrchol zjazdovky Olympia v Alpe Cermis.



1. Heidi Wengová (Nór.) 33:53 min,5, 2. Krista Pärmäkoskiová (Fín.) +1:37,0 min, 3. Stina Nilssonová (Švéd.) +1:54,4, 4. Ingvild Flugstad Östbergová (Nór.) +2:04,3, 5. Jessica Digginsová (USA) +3:09,0, 6. Kerttu Niskanenová (Fín.) +4:18,2.