Tour de France 2018 odštartuje na nevšednom mieste

PARÍŽ 28. februára (WebNoviny.sk) - Organizátori cyklistickej Tour de France našli ďalšie nevšedné miesto pre štart najslávnejších etapových pretekov planéty. Budúci rok začnú pretekári ukrajovať prvé kilometre na Passage du Gois, úzkej ceste spájajúcej kontinentálne Francúzsko s ostrovom Noirmoutier-en-lIle. Na tom by nebolo nič mimoriadne, keby cestu dvakrát za deň nezalievali vody Atlantického oceánu. Na department Vendée padla voľba šiesty raz, naposledy sa odtiaľ pelotón vydal na veľké dobrodružstvo v roku 2011.



Známy je itinerár prvých troch dní ročníka 2018. Situovali ich do západofrancúzskeho regiónu Pays de La Loire. Po Grand Départ 30. júna na Noirmoutier-en-lIle bude cyklistov čakať 195 km s cieľom vo Fontenay-le-Comte. Okrem obávaného Passage du Gois čakajú na pelotón aj nástrahy ako bočný vietor či zvlnený terén. Pre špurtérov bude šitá na mieru druhá, 185-kilometrová etapa medzi Mouilleron-Saint-Germain a La Roche-sur-Yon, ktoré si zopakuje rolu cieľového mesta prvýkrát od roku 1938. .



V tretej etape si zmerajú sily tímy medzi sebou aj s chronometrom. Časovka v Cholete bude dlhá 35 km. Štart nasledujúcej etapy bude v La Baule, odkiaľ sa balík vydá smerom na sever. Ďalší program zverejnia 17. októbra na oficiálnej prezentácii.



Passage du Gois nebude nováčikom na mape TdF. Zaradili ju aj do edície 2011 a v roku 1999 sa tu rozplynuli nádeje viacerých favoritov, ktorí doplatili na to, že 4-kilometrový úsek cesty bol ešte čiastočne zaplavený vodou, čo viedlo k veľkému pádu. Tohtoročná TdF sa začne 1. júla v nemeckom Düsseldorfe.