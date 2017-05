Toto je 6 dôvodov, prečo je rozhodnutie českého premiéra o demisii zlé

Komentátor denníka MF Dnes Miroslav Korecký ponúkol prostredníctvom internetového serveru iDNES.cz šesť dôvodov, prečo považuje za zlé riešenie rozhodnutie....

PRAHA 2. mája (WebNoviny.sk) - Komentátor denníka MF Dnes Miroslav Korecký ponúkol prostredníctvom internetového serveru iDNES.cz šesť dôvodov, prečo považuje za zlé riešenie rozhodnutie premiéra Bohuslava Sobotku podať demisiu.



Podľa materiálu z webovej stránky, ktorá je súčasťou mediálneho portfólia Sobotkovho hlavného protihráča na politickej scéne, lídra hnutia ANO Andreja Babiša, si premiér v snahe dostať ANO pred blížiacimi sa voľbami z koalície zvolil zlú tému, nevhodný čas a zlý spôsob. Navyše autor vyčíta premiérovi priznanie pokrytectva v čase, keď mu napriek varovaniam neprekážali nejasnosti okolo lídra koaličného partnera, devalvácia stabilnej vlády, ako aj taktické nedostatky. .



Absolútne nečitateľná kauza



Kauza korunových dlhopisov je podľa komentátora pre širšiu verejnosť absolútne nečitateľná, za podstatne výhodnejšiu zámienku na rozchod s Babišom by autor považoval napríklad kontroverzne čerpané dotácie na farmu Bocianie hniezdo (Čapí hnízdo).



Kauzu korunových dlhopisov spustilo anonymné trestné oznámenie na Babiša odoslané z Nemecka, ktoré upozornilo na postup jeho holdingovej spoločnosti Agrofert spred niekoľkých rokov - skúpenie dlhopisov -, čo podľa vtedajšej legislatívy nebolo nezákonné, ale kontroverzné z morálneho hľadiska.



Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) sa po predbežnej analýze zoberal vyšetrovaním prípadu farmy Bocianie hniezdo. Prípadu sa už skôr venovala aj česká polícia. Opozícia v tejto súvislosti hovorila o dotačnom podvode. Farma, ktorá kedysi patrila Babišovej holdingovej spoločnosti Agrofert, sa okľukou vrátila do jeho vlastníctva. Jej anonymné akcie v čase pridelenia dotácie 50 miliónov českých korún zo zdrojov EÚ vlastnili deti českého vicepremiéra a brat jeho životnej partnerky.



Mnohí ho varovali



Pád vlády ČR vlani, v čase krízy okolo spomínanej farmy, by mal akúsi logiku, reálne by umožňoval tak vypísanie predčasných volieb, ako aj vytvorenie novej vlády na obdobie do riadnych volieb. Teraz, necelého polroka pred októbrovým termínom riadnych volieb by predčasné voľby videl komentátor ako nezmysel a to isté si myslí o vytvorení reálne fungujúcej novej vlády. Súčasne pripomína, že práve dnes došlo prostredníctvom Zbierky zákonov k vyhláseniu termínu októbrových volieb.



Sobotkovo riešenie je principiálne zlé podľa Koreckého preto, že demisiou vlády rieši problém, ktorý má podľa Sobotku a ďalších kritikov jediný člen kabinetu, minister financií Babiš, aj keď je to predseda jedného z koaličných subjektov (ANO). To česká politika v ponovembrovej ére nezažila, tvrdí autor.



Podľa jeho názoru premiér už na jeseň 2013 vedel, koho si berie do vlády na kľúčový post ministra financií. Vtedy mu to neprekážalo, aj keď ho mnohí varovali, aj keď bol všadeprítomný konflikt záujmov do očí bijúci a aj keď o pochybnostiach okolo majetku Babiša písali médiá už dávno.



Priestor pre prezidenta



Sobotka podľa komentátora MF Dnes poprel oznámením demisie svoj hlavný klad, teda, že ako skúsený politický bojovník dokáže všetky problémy "vysedieť" a udržať stabilitu. Muž, ktorý mohol byť po dlhých 15 rokoch iba tretím ponovembrovým premiérom, ktorý dokončí volebné obdobie, sa však stane jedným z mnohých predsedov vlády ČR, ktorí skončili predčasne po problémoch a aférach vo svojich kabinetoch.



Pre Sobotku navyše vybrané riešenie ukrýva dvojité mínus, čo komentátor uvádza pod mottom "taktická minela". Na jednej strane dáva obrovský manévrovací priestor prezidentovi ČR Milošovi Zemanovi, ktorý nie je premiérovi dlhodobo naklonený, avšak na druhej strane zodpovednosť za demisiu a následnú politickú nestabilitu padne na Sobotkovu hlavu zrejme väčšmi ako na Babišovu.



, ,