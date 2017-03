Tomi Kid je novým šéfom Slovenskej boxerskej federácie

Novým prezidentom Slovenskej boxerskej federácie (SBF) a jej štatutárnym zástupcom sa stal Tomáš Kovács. Bývalého úspešného profesionálneho pästiara....

GALANTA 5. marca (WebNoviny.sk) - Novým prezidentom Slovenskej boxerskej federácie (SBF) a jej štatutárnym zástupcom sa stal Tomáš Kovács. Bývalého úspešného profesionálneho pästiara a majstra sveta i Európy v poloťažkej hmotnostnej kategórii zvolili jednoznačným pomerom hlasov 27:9 na sobotňajšom valnom zhromaždení SBF v Galante - v tajnom hlasovaní 36 delegátov z celého Slovenska s hlasom rozhodujúcim.



Neúspešným protikandidátom 39-ročného galantského rodáka Tomáša Kovácsa bol Roman Kyselica z Bratislavy, tretí adept na post nového šéfa SBF Ján Kendi sa vzdal kandidatúry. Stolička prvého muža slovenského boxu nebola obsadená, keďže dovtedajší prezident SBF Peter Bodoki po niečo vyše ročnom účinkovaní oznámil v januári 2017 svoju rezignáciu..





"Dnes mám opäť nádherný deň, stal som sa prezidentom Slovenskej boxerskej federácie. Som veľmi šťastný a vďačný za takúto možnosť. Teraz je na mne, mojom tíme a všetkých slovenských boxeroch dať do toho všetko, aby sme dostali slovenský box na výslnie, pretože to je nádherný šport. Box nás pripravuje zvládať ťažké rany, učí nás disciplíne, motivácii, odhodlanosti, slušnosti a dôvere. Chcem byť dobrým prezidentom pre všetkých, ktorí robia so srdcom náš šport. Nemožné neexistuje," vyjadril sa na svojom oficiálnom facebooku Tomáš Kovács.



V štruktúrach Slovenskej boxerskej federácie sa na sobotňajšom valnom zhromaždení udiali aj ďalšie personálne zmeny. Delegáti zvolili aj nový výkonný výbor SBF, ktorý bude pracovať v deväťčlennom zložení. Okrem prezidenta SBF Tomáša Kovácsa je v exekutíve ďalších osem členov, sú nimi Pavol Hlavačka (zároveň aj tréner slovenskej reprezentácie), Boris Čavajda, Peter Seriš, Pavol Varga, Michal Franek ml., Zuzana Krajčírová a ako zástupcovia športovcov Gabriel Kišš a Radoslav Kotlár. Kontrolná komisia, zvolená ešte predvlani na valnom zhromaždení v Bratislave, pokračuje v činnosti v nezmenenom trojčlennom zložení: jej predsedom je Peter Vlkolínsky, členmi Pavol Švec a Jozef Blažo.







Novozvolený prezident Slovenskej boxerskej federácie je zakladateľom klubu KO Box Club Galanta, kde sa stará o výchovu svojich nasledovníkov. V profesionálnom ringu mal úctyhodnú bilanciu: v 30 súbojoch zvíťazil až 28-krát, z toho 17-krát pred časovým limitom. Vlani v októbri absolvoval víťaznú rozlúčku - v Nitre zdolal Gruzínca Giorgiho Berošviliho v 1: kole technickým knokautom. Kovács bol profesionálny majster sveta v poloťažkej váhe v organizácii WBF (World Boxing Foundation v decembri 2009 v Galante zdolal Keňana Samsona Onyanga) a európsky šampión v poloťažkej hmotnostnej kategórii v prestížnejšej verzii a jednej zo štyroch najprominentnejších organizácii WBO (World Boxing Organization: vo februári 2011 zvíťazil v dvanásťkolovom súboji nad Hamzom Amuzom Wanderom Oumom z Ugandy). Najúspešnejší slovenský profiboxer iba dva razy ťahal za kratší koniec: 14. decembra 2013 v Alamodome v americkom San Antoniu technickým k.o. v 3. kole podľahol Beibutovi Šumenovovi z Kazachstanu v dueli o titul svetového šampióna v poloťažkej hmotnostnej kategórii organizácií WBA (World Boxing Association) - vtedy po 23 výhrach utrpel vôbec prvý neúspech v profesionálnom súboji. Druhým nezdarom bola v júni 2016 prehra technickým knokautom v 3. kole so spomenutým Gruzíncom Berošvilim v Trenčíne v dueli poloťažkej hmotnostnej kategórie do 79,4 kg o opasok euroázijského šampióna organizácie World Boxing Federation (WBF).



, ,