Tomáša Tatara čaká operácia, nepôjde na majstrovstvá sveta

TORONTO 8. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský útočník Tomáš Tatar v tejto sezóne nepočíta s účasťou na hokejových majstrovstvách sveta, ktoré sa v máji uskutočnia v Kolíne nad Rýnom a Paríži.



Súťažný ročník ukončí 26-ročný krídelník pravdepodobne po aprílovom poslednom stretnutí Detroitu Red Wings v základnej časti NHL. Mužstvo z Michiganu už má len teoretickú šancu na play-off, na postupové priečky stráca 12 bodov..





Po klubovej sezóne sa chce predovšetkým doliečiť. "Mám zdravotné problémy, hrám s bolesťami. Vyzerá to, že pôjdem na operáciu. Mal som ju absolvovať už pred rokom, ale dostal som odporúčanie, aby som na ňu nešiel, že to nevyzerá tak zle. V tejto sezóne sa však zranenie len zhoršilo,“ povedal v rozhovore pre televíziu TA3 Tatar.





Rodák z Ilavy štvrtú sezónu NHL za sebou nazbieral minimálne tridsať kanadských bodov. Krídelník Detroitu sa na túto métu opäť dostal v utorkovom zápase v Toronte, kde napriek jeho pätnástej asistencii v ročníku Red Wings podľahli tesne 2:3 a vo Východnej konferencii zostávajú prikovaní na poslednú priečku.



Tatar odohral solídny zápas, okrem bodu mal za viac než 19 minút na ľade v štatistikách aj tri strely, tri "hity" a dve plusky. V 64 dueloch aktuálneho ročníka nastrieľal aj 15 gólov. Detroit má tretí najslabší útok v súťaži. "V Toronte sme mali zlý začiatok, prehrávali sme do polovice zápasu 0:3 a potom sa už výsledok len ťažko otáča. Musíme hrať oveľa lepšie. Aj ja som mal množstvo šancí, nevedel som presne trafiť," povedal pre TA3 Tatar.



Kým v úvode sezóny mu robil v Detroite spoločnosť aj Tomáš Jurčo, teraz je už v Red Wings sám. Košičana vymenili do Chicaga. "Stalo sa to v čase, keď som bol na dovolenke. Tomáš zostal v Detroite, kde čakal na telefonát. Bude mi chýbať, želám mu veľa šťastia,“ pridal Tatar pre TA3.