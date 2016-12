Tomáš vysvetlil, prečo zatiaľ nevstúpil do strany Smer-SD

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) – Bývalý novinár, ktorý je od marca poslancom NR SR za Smer-SD, Erik Tomáš, zatiaľ do strany nevstúpil. Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, jeho doterajšia profesionálna kariéra si vstup do strany nevyžadovala.



V parlamente však pôsobí v poslaneckom klube Smeru. "Výkon mandátu poslanca je slobodný, ale ja absolútne rešpektujem princíp straníckej disciplíny. Volič musí mať istotu v tom, ako sa strana ako celok zachová pri rôznych vážnych otázkach. Inak by to bol chaos," povedal s tým, že poukázal na príklady v parlamente. "Sú tam strany bez štruktúr a jasnej programovej línie a prakticky každý deň v priamom prenose vidíme aké negatívne javy to prináša. Pre niektorých voličov je to možno zábava, ale na konci dňa aj oni zistia, že z toho sa nenajedia," vyhlásil Tomáš.



Erik Tomáš povedal, že je ťažké povedať, čo je zaujímavejšie, či byť politikom, alebo novinárom. "Obe profesie sú veľmi atraktívne, ale zároveň zodpovedné. Poviem to takto. Bez novinárskej kariéry by som nikdy nebol politikom, ale ako politik mám viac možností veci ovplyvňovať, či dokonca meniť," povedal.



Smer-SD má v parlamente aj ďalšieho poslanca, ktorý nie je členom strany. Farby Smeru obhajuje v NR SR Ľuboš Blaha, ktorý je piaty rok predsedom parlamentného výboru pre európske záležitosti. Do dnes do strany nevstúpil "Skôr ide o to, že moja celoživotná dráha bola vedecká a filozofická. Vo vedeckom prostredí som sa nikdy nechcel nejakým spôsobom zaväzovať niekde formálne členstvom," povedal pre agentúru SITA pred časom Blaha. Na Smere sa mu páči, že nikto na neho netlačí, aby do strany vstúpil.