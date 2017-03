Tomáš smeruje k hlasovaniu proti Mečiarovým amnestiám

BRATISLAVA 4. marca (WebNoviny.sk) - Poslanec NR SR (Smer-SD) Erik Tomáš chce v parlamente hlasovať za zrušenie amnestií Vladimíra Mečiara. Tomáš je prvým poslancom Smeru, ktorý avizuje, že chce hlasovať za zrušenie amnestií.



„Cítim, že by sa mohla nájsť právne čistá cesta cez ústavný súd, ktorá to umožní. Vyžaduje si však širší konzenzus a vzájomnú dôveru politických síl zastúpených v parlamente,“ povedal Tomáš v sobotu pre agentúru SITA..





Tomáš pripomína, že ako novinár sa venoval všetkým kauzám tajnej služby vedenej Ivanom Lexom, vrátane únosu Michala Kováča mladšieho. „Nepotrebujem ani vidieť film, aby som vedel, že to bolo hanebné,“ vyhlásil.



Poslanci NR SR v decembri posunuli do druhého čítania návrh poslanca Jána Budaja (OĽaNO) na zrušenie Mečiarových amnestií. Návrh podporili okrem opozičných aj všetci prítomní poslanci za koaličnú stranu Most-Híd.



Návrh predložil Ján Budaj, ktorému ide o amnestie udelené bývalým predsedom vlády Slovenskej republiky Vladimírom Mečiarom, ktorý vykonával niektoré oprávnenia prezidenta Slovenskej republiky v roku 1998.



