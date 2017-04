Tomáš Tatar nepríde na MS, podstúpi operáciu problémového ramena

Už vo štvrtok 13. apríla podstúpi slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar operáciu problémového ramena. Informoval o tom generálny manažér klubu....

DETROIT 12. apríla (WebNoviny.sk) - Už vo štvrtok 13. apríla podstúpi slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar operáciu problémového ramena. Informoval o tom generálny manažér klubu zámorskej NHL Detroit Red Wings Ken Holland a doplnil, že po chirurgickom zákroku sa bude hráč zotavovať štyri až šesť mesiacov.





Mohol by teda stihnúť úvod nasledujúcej sezóny v kanadsko-americkej profilige. "Verím, že na začiatku ďalšej sezóny budem v poriadku a pripravený hrať. Dúfam, že všetko pôjde podľa plánu a nevyskytnú sa komplikácie," povedal v utorok Tomáš Tatar, keď si vyprázdňoval skrinku v Joe Louis Arene. V aktuálnej sezóne, v ktorej Red Wings nepostúpili do play-off, zaznamenal Tatar 25 gólov..





Šikovný útočník sa nepredstaví na májových MS, tréner Zdeno Cíger sa musí zaobísť bez neho. "Bojoval som s tým nejakú dobu, bolo veľmi ťažké hrať s takým problémom. Teraz podstúpim bežný operačný zákrok. Mám dosť času na rehabilitáciu," pokračoval Tatar.



V lete sa slovenský útočník stane obmedzeným voľným hráčom. "Verím, že sa s klubom dohodneme na spolupráci. Už sme sa o tom zhovárali, ale nie veľmi detailne," dodal Tatar a priznal, že klub ho pokojne môže vymeniť ku konkurencii. "V Detroite sa cítim ako doma, ale nebránim sa ani zmene. Je to biznis. Ak sa vedenie klubu rozhodne ma poslať preč, tak to budem rešpektovať," poznamenal.



Vyjadrenia Tomáša Tatara priniesol portál MLive Michigan.



