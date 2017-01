Tomáš Kubalík opúšťa Slovan, KHL mení za Fínsko

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) - Káder hokejového Slovana Bratislava opúšťa český útočník Tomáš Kubalík. Novým pôsobiskom 26-ročného krídelníka sa stal účastník najvyššej fínskej hokejovej súťaže Vaasan Sport.



Rodák z Plzne prišiel do slovenského tímu Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) pred aktuálnou sezónou po ročnom pôsobení v nemeckom Ingolstadte. Za Slovan odohral iba 18 duelov s bilanciou 1 gól a 3 asistencie.



Útočník so skúsenosťami zo zámorskej NHL (za Columbus odohral 12 duelov, pozn.) sa do Fínska vracia po krátkej pauze, v sezóne 2014/2015 hral v Liige za KalPu Kuopio. "Je to skúsený hokejista a som presvedčený, že sme našli hráča, ktorý nám pomôže dostať sa do play-off," povedal na oficiálnom webe fínskeho mužstva jeho športový riaditeľ Markus Jämsä.